El desopilante momento de Momi Giardina en Luzu TV que se hizo viral en redes: “No puede ser”

Luzu TV no es solo cualquier empresa de contenidos streaming en Argentina. Es un espacio que presenta diferentes programas ideales para disfrutar y reír un rato a lo largo del día.

Uno de los programas más vistos en este espacio es “Nadie Dice Nada”, el programa conducido por Nico Occhiato, cofundador de Luzu TV. En este espacio, cada integrante da su opinión de diferentes tópicos en la agenda setting.

Una de las personas más carismáticas del programa es Momi Giardina. Su personalidad extrovertida e irreverente la distingue por encima de sus compañeros. Sobre todo cuando le sucede cosas graciosas en vivo.

Momi Giardina y su momento más polémico en vivo

El hecho ocurrió en el último programa de “Nadie Dice Nada” cuando Nico Occhiato y el resto de sus compañeros utilizaban algunos productos de la marca de dermatológica “PerPiel” como pauta publicitaria.

Durante este espacio, Mimi Giardoni se aplicó una crema en el rostro. Esto provocó las risas de algunas personas del equipo “PerPiel” presentes en el estudio por un detalle: utilizó por error una crema para la vulva.

“Perdón ¿Es así? Porque se están riendo todos los de PerPiel“, les consultó Nico Occhiato al aire a la marca, a lo que una de las productoras le explicó: ”Dicen que el que se acaba de poner es para la vulva“.

El momento en que Momi Giardina se da cuenta de que la crema que utilizó es para las partes íntimas.

Tras la aclaración, Mimi Giardina quedó claramente sorprendida, generando muchas risas en el set de grabación. “Hidrata, clara y reafirma vulva vaginal (...) Te digo una cosa, si aclara usalo amigo”, afirmó Santiago Talledo, provocando mayores risas.

“No puede ser que a mí me pasen estas cosas”, intentaba decir Momi entre risas. “Igual me dicen que no te preocupes, que es hipoalergénico y tiene ácido hialurónico”, le aclaró la productora sobre el producto.

Finalmente, para continuar con la pauta publicitaria, Momi intentó promocionar el producto de otra manera. “Para la vulva es bárbaro. Yo lo utilicé en el rostro, pero prometo que en la vulva es bárbaro”, destacó. “Que cara de conch*”, cerró Talledo, dando fin al espacio entre risas.