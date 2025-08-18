Desde Virginia Gallardo hasta Larry de Clay, los famosos que se lanzan a la política: para qué cargos y partidos

El coqueteo de la farándula con el poder que trae aparejado la política es tan viejo como conocido. Así decenas de famosos lograron acceder a cargos de bajo perfil o muy altos. El caso más destacado es el del presidente Javier Milei, que si bien es economista, saltó a la popularidad luego de que su imagen se mediatizara en la televisión.

Los llamados “outsiders” tienen como ventaja el aval o reconocimiento del público. Los votantes saben quiénes son y confían o se identifican con la imagen de esos “famosos”. Los partidos políticos los eligen o seducen porque saben que son figuras que ya tiene el primer paso resuelto: la presentación.

Las elecciones de este año no son la excepción. Los candidatos famosos sorprenden al postularse para cargos diversos y también múltiples espacios políticos. ¿De quiénes se trata?

Quiénes son los “outsiders” que entran a la política

Virginia Gallardo, Jorge Porcel Junior, Claudio “el Turco” García, Sergio “Tronco” Figliuolo y Karen Reichardt son solo algunos de los nombres que se suman a las listas de la elecciones venideras.

Virginia Gallardo: la exvedette y columnista televisiva, será candidata de La Libertad Avanza por Corrientes. Gallardo se vio interesada en política y economía desde hace tiempo, y de hecho tuvo cruces interesantes durante su participación en “Polémica en el Bar”. La exnovia de Ricardo Fort y bailarina es, además, amiga de Milei, quien le dio clases de economía.

Jorge Porcel Junior: siempre polémico, no deja de ser un perfil interesante por lo llamativo. “Jogito”, el hijo del famoso humorista homónimo, se presenta como tercer candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires por el partido Movimiento Plural, que lleva a Marcelo Peretta a la cabeza.

Claudio “El Turco” García: el exfutbolista será candidato por el Partido Integrar para diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. “El Turco” acompañará al exlegislador porteño y exsindicalista Daniel Amoroso.

Sergio “Tronco” Figliuolo: el compañero de Alejandro Fantino en el streaming y accionista de Neura, aparece en el puesto número 11 de la lista bonaerense de La Libertad Avanza.

Karen Reichardt: La exvedette y conductora acompañará a José Luis Espert en la boleta de La Libertad Avanza para diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Es recordada por haber brillado en programas de televisión de los ‘90 y ser tapa de Playboy. Es amiga de Javier Milei.

Carlos “Loco” Enrique: el exjugador, hermano de Héctor “el Negro” Enrique, se postula en la votación bonaerense del 7 de septiembre para concejal de Lanús por el partido Somos Buenos Aires, quien entre otros referentes tiene a Facundo Manes.

Evelyn Von Brocke: la periodista y panelista estará en la lista de candidatos a concejales de San Isidro por el partido del varias veces intendente Gustavo Posse. El espacio Acción Vecinal San Isidro es Distinto nació luego de que Posse rechazara acuerdos con varios partidos.

Larry de Clay: Raúl Biaggioni, más conocido como Larry de Clay, se postula como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en la lista de Santiago Cúneo, ocupando un importante tercer lugar.