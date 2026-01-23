Un hecho conmovió al barrio Bernardino Rivadavia de Mar del Plata, cuando una mujer debió dar a luz sola en su habitación ya que su familia había salido a comprar y la dejó, por error, encerrada y sin llaves.

La mujer de 36 años comenzó con trabajo de parto repentino en su casa y solo pudo atinar a llamar al 911. El caso es que como la puerta estaba cerrada, el personal del SAME y la policía debieron encontrar una entrada alternativa.

Tanto la madre como la beba se encuentran internadas en el Materno Infantil y, por fortuna, evolucionan favorablemente.

Un operativo para nada habitual

Según consigna el medio local 0223, el hecho se dio en la tarde de este viernes, cerca de las 14 hs. La mujer llamó al 911 y desde ahí al 107, que activó el protocolo de emergencias. Mientras llegaba el personal a asistir a la mujer, las radioperadoras del SAME brindaron las primeras indicaciones y contención en el momento de tensión extremo.

Cuando efectivos de la Policía y enfermeros arribaron al lugar se encontraron con un escenario poco propicio: las entradas estaban cerradas.

Enseguida, decidieron actuar para ingresar como sea al interior del domicilio. Mediante una escalera se treparon a una ventana del segundo piso, rompieron la persiana -afortunadamente sin rejas-, sacaron las ventanas y pudieron ingresar.

Justo ahí, en una cama, se hallaba la madre con la bebita en brazos. En las imágenes que registró un vecino desde su casa se observa cómo la profesional del SAME envuelve con una bata estéril a la recién nacida, que lloraba con fuerza e intensidad, evidenciando buenos signos.

La madre, en tanto, estaba algo inestable. Ambas fueron trasladadas de urgencia al Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (Hiemi) de Mar del Plata. El operativo contó con apoyo policial para despejar el área y llegar rápidamente al centro de salud.

Según trascendió, la beba nació con 3.800 kilos y se encuentra en buen estado de salud. La madre fue atendida y estabilizada rápidamente y ambas se encuentran bajo observación médica.