El impactante video del momento en que abandonaron a un bebé recién nacido en una zanja en Quilmes

Un hecho conmocionó a los vecinos del sur del conurbano bonaerense: un bebé recién nacido fue abandonado dentro de una bolsa cerrada en un pastizal de Bernal, partido de Quilmes. El dramático momento quedó registrado en un video de una cámara de seguridad y las imágenes generaron un fuerte impacto.

El menor fue hallado por dos jóvenes que caminaban por la zona, quienes escucharon su llanto y dieron aviso inmediato. Gracias a su rápida intervención, el bebé fue trasladado a un hospital y se encuentra fuera de peligro.

Dónde y cómo ocurrió el abandono del recién nacido

El episodio ocurrió durante la noche del martes sobre la avenida Monteverde, entre las calles 886 y 887, en el límite entre Quilmes y Florencio Varela.

Según la reconstrucción del hecho, la mujer sospechada estaba acompañada por un hombre, aunque minutos después ambos se separaron. En las imágenes se observa cómo la mujer camina varias veces por la cuadra con el bebé dentro de una bolsa de tela, aparentemente dudando, hasta que finalmente lo deja en el pastizal y se retira del lugar.

El estremecedor hallazgo y el relato de una vecina

Poco después, dos chicas que pasaban por el lugar escucharon el llanto del bebé, se acercaron al pastizal y, al abrir la bolsa, se encontraron con una escena desgarradora.

Cristina, una vecina que aportó las imágenes del momento del abandono, relató lo sucedido en diálogo con TN: “La chica iba y venía, no estaba segura en tirarlo. Pasó dos o tres veces y después lo dejó en el pastizal. Ni a un perro se lo deja así”, expresó con profunda conmoción.

El estado de salud del bebé

Tras el hallazgo, las jóvenes pidieron ayuda a una vecina y el bebé fue trasladado en un patrullero del Comando de Patrullas de Quilmes al Hospital Oller, donde permanece internado en el área de neonatología.

Fuentes médicas confirmaron que el recién nacido está estable y fuera de peligro, aunque continúa bajo observación.

Investigación en curso y búsqueda de la responsable

La mujer que abandonó al bebé aparece en los registros encapuchada, lo que dificulta su identificación. Hasta el momento, no se logró establecer su identidad.

En el caso intervienen la Dirección de Minoridad y la Fiscalía de turno, que trabajan para determinar el origen del bebé y dar con la persona responsable del abandono.