“A Pampita le robaron el celular y encontraron todo enseguida”: el reclamo de los cercanos a las 3 jóvenes asesinadas en Florencio Varela

La conmoción y la indignación se mezclan entre familiares, amigos y vecinos de Brenda Loreley Del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), las tres chicas asesinadas en Florencio Varela.

En la mañana del miércoles, un grupo de allegados cortó la rotonda de La Tablada, en La Matanza, a metros de los monoblocks donde vivían las víctimas, para exigir justicia y respuestas. “¿Por qué no las buscaron?”, repiten con bronca los manifestantes, que apuntan a la demora de las autoridades.

Brenda, Lara y Morena fueron asesinadas en una casa en Florencio Varela.

Según denuncian, desde el viernes a la noche, cuando las jóvenes dejaron de responder mensajes, comenzaron a preocuparse porque no solían ausentarse tanto tiempo. Sin embargo, en la comisaría de Puente 12 les habrían dicho que, por tratarse de mayores de edad, debían esperar 48 horas para iniciar la búsqueda, sin contemplar que una de las víctimas, Lara, tenía solo 15 años.

“Se las llevaron sabiendo lo que iban a hacer. Brenda siempre fue buenita y alegre, una madre cuidadosa”, relató Micaela, amiga de una de las chicas, en diálogo con Clarín. La joven también cuestionó la inacción policial: “A Pampita le robaron el celular y encontraron todo enseguida, pero acá la Justicia sabía que la antena del celular había impactado en Varela y recién ayer fueron”.

La situación de la familia tras confirmar los cuerpos

Los cuerpos de las tres víctimas fueron hallados en una casa ubicada en Río Jáchal y Chañar, en Villa Vatteone, partido de Florencio Varela, adonde las habían llevado para una fiesta el viernes pasado. Según las primeras hipótesis, las jóvenes, que se dedicaban al trabajo sexual, habrían sido engañadas con la promesa de 300 dólares para asistir a ese encuentro. Los investigadores sospechan que fueron asesinadas allí, descuartizadas y enterradas en el patio de la vivienda.

En medio de la protesta, Antonio, abuelo de Brenda y Morena, debió ser asistido por una ambulancia tras descompensarse al confirmar que los cuerpos hallados eran los de sus nietas.

Las madres de las víctimas fueron convocadas para el reconocimiento de los restos en el lugar donde se realizan las autopsias. Este jueves se realizó el velatorio de las jóvenes.

La investigación quedó a cargo del fiscal Gastón Duplaá, de La Matanza, mientras familiares y vecinos exigen que se esclarezca el crimen y se identifique a todos los responsables.