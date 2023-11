Tras el cierre de campaña, Macri ratificó su apoyo a La Libertad Avanza: “Yo voto a Milei”

Mauricio Macri ratificó su apoyo al candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, mediante un extenso texto que publicó en su cuenta de Twitter esta noche. “Yo voto a Milei”, lo tituló.

“Nosotros queríamos conducir el cambio que necesita la Argentina, pero no nos alcanzó. Una mezcla de errores propios y virtudes de Milei construyeron una escena distinta. Claro que no es la que queríamos, pero es la que nos toca”, comenzó el exmandatario.

Y apuntó contró el oficialismo: “En estas semanas, el gobierno impulsó una campaña sin antecedentes en contra de Milei tratando de imponer miedo. Pero miedo, verdadero miedo, tenemos que tenerles a quienes usan el Estado y sus recursos para hacer propaganda, para amedrentar y mentir. Por eso, ¡basta de miedo! La propia democracia es la que va a moldear lo que es posible y lo que no”.

Javier Milei y Mauricio Macri Foto: web

“Estoy convencido de que Milei está del lado correcto, comprometido en hacer crecer a la Argentina y en erradicar a las mafias, a los corruptos y a los vagos. Estamos del mismo lado de los que quieren que el país crezca con todo el potencial espectacular que tiene, para que abunde el trabajo y se multiplique el comercio, dentro y fuera de la Argentina, con todos los mercados que existen. Estamos del lado de los que quieren estar conectados con el mundo, del lado de los que quieren ser libres, que prospere el conocimiento y el intercambio. Ese es el cambio que apoyamos”, señaló.

Asimismo, le habló directamente a los indecisos o quienes prefieren no inclinarse por ninguno de las dos opciones: “En este momento, después de todo lo que hemos pasado juntos, creo que me puedo permitir pedirte que pienses que el voto en blanco no es una buena opción. La verdad, pienso que es como abandonar la esperanza y el propio futuro. No ir a votar, siento, es decidir abandonar la batalla sin darla, dejarle el país a los “Chocolate”, a los tránsfugas, a los delincuentes excarcelados durante la pandemia, a la impunidad de la política, a los matones; es premiar con la indiferencia a los mismos que destruyeron en todos estos años tu sueldo, tu porvenir y tu alegría”.

“Los más jóvenes tomaron la decisión de elegir a Milei para conducir el cambio. Es un fenómeno que se dio en todo el país y en todas las clases sociales. Los jóvenes se entusiasmaron con sus ideas y su lucha por la libertad, sintetizada en el grito “¡Viva la libertad, carajo!” Así que ahora, con humildad, tenemos que reconocer esa voluntad de los jóvenes y apoyarla. Nosotros podemos empujar este cambio que tiene un nombre distinto y aportar nuestra experiencia, nuestra calma y nuestras ganas. Démonos una oportunidad de cambiar”, enfatizó.

Y cerró: “Yo voto a Milei y, si no querés abandonar la batalla y resignarte, también te pido que vos lo votes”.