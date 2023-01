Sesiones extraordinarias: cuáles de los 27 temas enviados por Alberto Fernández podrían avanzar

Este lunes comenzaron las sesiones extraordinarias en el Congreso. En total son 27 los temas que envío el Presidente Alberto Fernández pero no todos avanzarán, de hecho se espera que sólo algunos lo hagan y son aquellos que dependen de lo que decida el Senado, ya que en esa cámara no es necesario contar con la oposición.

Por su lado, en Diputados el escenario es muy distinto y no se esperan grandes resultados. Allí la atención está puesta en cómo avance en comisión el juicio político contra la Corte Suprema de Justicia.

Si bien desde el oficialismo apuntan a que los temas “no judiciales” -economía, salud y educación- avancen por “carriles separados”, nadie lo considera probable. Además, la postura de no dar quórum no se limita sólo a Juntos por el Cambio.

En Diputados, el oficialismo necesita a 129 presentes para iniciar debate.

Los diputados de otros bloques opositores temen habilitar el quórum en el recinto y que el Frente de Todos vote y sancione proyectos judiciales porque, observan, “por algo están en el temario”. Por ahora, solo los diputados de Provincias Unidas podrían darle “una mano” al oficialismo, no obstante de ese manera sumaría 123 presentes: todavía le faltarían seis para iniciar el debate.

Los cuatro diputados de la Izquierda manifestaron que, una vez más, darán quórum dependiendo del temario de la sesión. En tanto, el Interbloque Federal aún no comunicó su postura. Por su lado, se sabe que Juntos por el Cambio y los liberales no darán quórum.

Entre los temas que no avanzarán a raíz de este panorama está la “exteriorización de activos no declarados” en el exterior -blanqueo-, que permitiría al Gobierno una recaudación extra de dólares. También quedarían afuera las leyes de Agroindustria y de GNL y la moratoria de la Anses para personas en edad de jubilarse que no cuentan con los aportes necesarios.

Cuáles son las leyes con posibilidad de avanzar en el Senado

De haber asistencia perfecta y contando con los tres senadores incondicionales al FdT (Clara Vega, Alberto Weretilneck y Magdalena Solari Quintana), el oficialismo se encontraría en condiciones de sancionar los proyectos habilitados por Alberto Fernández.

Se espera que avance la Ley de Alcohol Cero al volante. Foto: eldopolis

Estos son:

La ley de alcohol cero al volante

Sistema Nacional de Residencias del Equipo de Salud, con el obejtivo de “concebir a las y los residentes como sujetos de derechos”

La ley de Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica

La ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad

Proyecto que crea el área Marina Protegida Bentónica “Agujero Azul”.

Asimismo, el mandatario habilitó el tratamiento de una serie de acuerdos y se centró en uno en particular. El que más interesa es el del pliego de Daniel Rafecas para ser designado Procurador General de la Nación, que presentó Fernández luego de asumir pero que desde entonces se mantiene paralizado.