Sergio Massa criticó a la docencia: “Se acabó la joda de hacer paro por cualquier cosa”

El candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, dio una extensa entrevista donde abordó uno de los ejes de campaña de la oposición: la educación pública y los gremios que realizan paros y reclamos afectando las horas de clases de los alumnos.

“El Estado tiene que prestar mejores servicios”, aseguró el ministro y ejemplificó: “Esto del laburante que manda su hijo a la escuela parroquial porque en la escuela pública hay paro cada dos semanas… viejo, eso también lo tenemos que ordenar”

“Cuando el papá dice ‘tengo la escuela pública, pero tengo 18 paros por año, me complicaste la vida, flaco; no tengo donde dejar a mi pibe’. Acá tiene que haber un compromiso en el cual decimos ‘muchachos, se acabó la joda de que por cualquier cosa reclamamos, por cualquier cosa hacemos paro’. Basta”, sentenció Massa.

“Tenemos que defender al Estado como regulador de las relaciones sociales, pero un Estado eficiente”, afirmó y agregó: “Llegó el momento de que aquellos que creemos que el Estado tiene que proteger a la gente, lo cuidemos, para que aquellos que lo quieren destruir no tengan argumentos para destruirlo”.

El ministro de Economía hizo referencia a las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO): “No hay que ignorar el resultado del domingo. Hay mucha gente enojada”.

A su vez, afirmó que hubo un “cachetazo para la política” y que para atender este mensaje de las urnas, hay que actuar y cambiar.

Sergio Massa. Foto: gentileza

La agenda de campaña del ministro

El ministro de Economía habló sobre los planes sociales, y destacó que hay que “pasar a los beneficiarios al trabajo formal”.

Además, Massa se refirió a la dificultad que muchas personas presentan a la hora de alquilar y propuso establecer un marco general con el Código Civil y que luego sea cada Legislatura local sea la encargada de regular la ley en sus respectivas provincias, de acuerdo a las particularidades de cada región.

Por último, señaló que su responsabilidad hoy es “darle previsibilidad” al país para los próximos meses porque no va a “soltar el timón en medio de la tormenta”.

”A mí me quedan 10 días claves donde no puedo distraerme en la campaña, no puedo pedirle a alguien que me vote para los próximos 4 años si no puedo darle un mínimo marco de orden y de previsibilidad para los próximos 4 meses. Mi responsabilidad es esa”, finalizó.

Seguí leyendo: