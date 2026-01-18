Reforma laboral: el Gobierno nacional define límite a concesiones

Los acuerdos y las negociaciones para avanzar en la reforma laboral dividen a la cúpula del Poder Ejecutivo Nacional y aparecen disidencias en lo que se insinuaba como una posición monolítica.

Las diferencias quedaron expuestas en la reunión de la Mesa Política que se realizó hoy en la Casa de Gobierno.

El encuentro fue encabezado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y participaron los ministros del Interior, Diego Santilli, y de Economía, Luis Caputo; la jefa del bloque de Senadores, Patricia Bullrich, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el subsecretario de Gestión, Edaurdo “Lule” Menem, el asesor Santiago Caputo, y el secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete, Ignacio Devitt. El dato llamativo fue la ausencia del ideólogo de la ley: Federico Sturzenegger.

Santilli ofreció un panorama del pensamiento de los gobernadores más afines a la Casa Rosada, con quienes mantuvo una serie de encuentros en los últimos días.

Por otro lado, también se habló de los pedidos de la CGT, sector con el que Bullrich activó nuevas conversaciones.

La discusión pasa por el nivel de concesiones que el Gobierno está dispuesto a otorgar a cambio de los votos para la aprobación de la reforma.

En esa puja de “hasta dónde ceder” está hoy planteada la divisoria de aguas en el círculo político libertario. Una de las cosas que tienen clara es que sin compensación a los gobernadores por la pérdida de ingresos es imposible lograr los consensos. De allí la presencia de Caputo.

El planteo de quienes no aceptan esta exigencia de los gobernadores es que la pérdida de recaudación por baja de Ganancias se recuperará con aumento de la formalización.

Pero este concepto genera dudas porque la pérdida de recursos es inmediata, mientras que la generación de empleo puede demandar más tiempo.

Las cuotas sindicales y la ultraactividad son los dos aspectos en los que se intenta acercar posiciones con el gremialismo, pero aún no se tomó una decisión.

En los próximos días comenzará a funcionar en el Senado una comisión técnica, liderada por la asesora bullrichista Josefina Tajes, que trabajará con los bloques que acompañan al oficialismo

En otro orden, todo indica que tanto la Ley de Glaciares como la reforma del Código Penal quedarán para las sesiones ordinarias que se abren el 1º de marzo.

A Davos

Mientras la mesa política definía los pasos a seguir, Milei se concentró en ultimar los detalles de su participación en el Foro de Davos.

Convencidos de la influencia global que adquirió, Milei y su entorno apuestan muy fuerte al impacto que tendrá el discurso que dará el jefe de Estado en el cónclave económico.

El presidente subirá al atril el miércoles 21 a las 11.45 hora argentina (15.45 hora de Davos) y su palabra estará enmarcada por la pregunta “¿Cómo podemos cooperar en un mundo en mayor conflicto?”, según estableció la organización.

Se descuenta que estará orientada a resaltar las virtudes del capitalismo y los valores de occidente, en la misma línea de las participaciones anteriores, pero ahora con mayor énfasis.

Si bien la agenda oficial aún no fue publicada, se estima que Milei partirá a Suiza el domingo con una reducida comitiva, de la que formará parte la secretaria General, Karina Milei, el ministro de Economía, Luis Caput, y el Canciller, Pablo Quirno.

El foro tendrá lugar entre el lunes 19 y el jueves 23, por lo cual existen una serie de negociaciones en curso para acordar distintas reuniones bilaterales. Además de los encuentros con funcionarios de otros países, se especula con mesas de trabajo con empresarios de distintos rubros, aunque con foco especial en lo energético.

De todas formas, el foco principal será un posible encuentro con Donald Trump, quien también viajará hasta la aldea suiza. Al momento no hay una reunión oficial acordada, pero se descuenta que habrá algún tipo de saludo entre ambos.

El otro punto de interés es el encuentro con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva. En su última comunicación oficial, el organismo dijo que aún no se terminó de confeccionar la ronda de reuniones de la directora.