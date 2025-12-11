Reforma laboral del Gobierno de Javier Milei: qué cambia y explicación simple de los puntos claves

La Reforma Laboral presentada por el Gobierno para ser debatida en sesiones extraordinarias del Congreso generó un fuerte interés público. El proyecto propone modificar reglas centrales del mercado de trabajo, desde la forma de pagar salarios hasta el cálculo de indemnizaciones, la jornada laboral, el derecho a huelga y el vínculo con los sindicatos. A continuación, una guía clara y sencilla para entender cada cambio sin tecnicismos, de acuerdo a la información de Chequeado.

Los puntos principales, explicados en pocos segundos

Habilita pagar salarios en dólares o en billeteras virtuales.

Propone un fondo optativo que reemplaza la indemnización tradicional.

Crea un “banco de horas” para compensar horas extra con días libres.

Amplía la lista de servicios esenciales y redefine reglas de huelga.

Elimina la ultraactividad de los convenios colectivos.

Modifica el rol de los sindicatos y crea nuevas exigencias para asambleas.

Impulsa un blanqueo laboral y beneficios para quienes contraten personal registrado.

Cómo podrían cambiar los salarios: dólares y billeteras virtuales

El proyecto habilita una novedad relevante:

Pago opcional en dólares: El empleador y el trabajador podrán acordar que el salario se pague en moneda extranjera.

Depósito en billeteras virtuales: El sueldo podría acreditarse directamente en plataformas digitales, algo que hoy no está permitido.

También introduce la “negociación dinámica”, que permite que sindicatos o trabajadores acuerden adicionales por productividad, objetivos o desempeño, por fuera del salario básico de convenio.

Indemnizaciones: nuevos cálculos y la opción de un fondo

La reforma propone cambios significativos:

Indemnizaciones más bajas: no se incluirán aguinaldo, vacaciones ni premios en el cálculo.

Actualización por inflación + 3% anual: en juicios laborales, la actualización tendrá una fórmula fija.

Pago en cuotas: las sentencias podrán abonarse en hasta 12 pagos mensuales.

Además, se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema similar al fondo de cese:

El empleador podrá aportar el 3% del salario del trabajador a un fondo destinado a pagar futuras indemnizaciones.

Es optativo . Quien no se adhiera seguirá con el modelo actual.

Si el fondo no alcanza, el empleador paga la diferencia.

Ese 3% podrá descontarse de cargas sociales.

Vacaciones: posibilidad de dividirlas

El proyecto permite que las vacaciones se tomen en más de un tramo:

Se podrán fraccionar en períodos mínimos de 7 días corridos .

Se mantiene la obligación de otorgar un período de descanso en verano al menos cada tres años.

Banco de horas y cambios en la jornada laboral

Además del pago tradicional de horas extra, se incorpora un nuevo sistema:

Banco de horas: las horas adicionales se transforman en días libres o jornadas más cortas.

Sigue vigente la posibilidad de cobrar horas extra con recargo del 50% o 100%.

Se habilita que empresas y sindicatos acuerden jornadas de hasta 12 horas, siempre de manera consensuada.

Derecho a huelga: qué sectores deberán garantizar servicios mínimos

El proyecto amplía la lista de actividades que deben mantener un nivel mínimo de funcionamiento durante un paro.

Servicios esenciales (deben garantizar el 75% de actividad)

Incluye, además de los ya vigentes:

Telecomunicaciones

Aeronáutica comercial

Control de tráfico portuario

Aduanas y migraciones

Educación en todos los niveles (excepto universitario)

Servicios de importancia trascendental (deben garantizar el 50%)

Es una lista amplia: transporte de pasajeros y cargas, bancos, medios de comunicación, industrias como química, alimenticia, siderurgia, construcción, comercio electrónico, hotelería, minería, entre otras.

Cambios en los sindicatos: nuevas reglas para asambleas y representación

El proyecto modifica la Ley de Asociaciones Sindicales:

Asambleas con autorización: deberán contar con aprobación del empleador y no podrán interrumpir la actividad normal.

Ese tiempo no será remunerado .

Los bloqueos o tomas de fábricas se consideran infracciones muy graves.

Podrán obtener personería los sindicatos por empresa si tienen más afiliados que el gremio tradicional durante seis meses consecutivos.

Fin de la “ultraactividad”: qué significa

Hoy, cuando vence un convenio colectivo, sigue vigente hasta que se acuerda uno nuevo. La reforma elimina esa continuidad automática:

Al vencer un convenio, dejará de aplicarse, excepto las condiciones básicas de trabajo.

Los convenios de ámbito menor (por empresa) pasarán a tener prioridad sobre los convenios sectoriales, incluso si son menos beneficiosos.

Blanqueo laboral e incentivos a la contratación

El proyecto incorpora medidas para promover el empleo formal:

Beneficios por contratar trabajadores registrados: durante un año, las empresas que aumenten su plantilla podrán pagar menos contribuciones patronales durante cuatro años.

Blanqueo por 6 meses: se extinguen acciones penales por evasión, se condonan multas, se reduce parte de la deuda previsional y se permite pagar en hasta 72 cuotas.

Qué viene ahora

El proyecto será debatido en el Congreso y podrá sufrir cambios. Lo que finalmente se apruebe definirá cómo será el nuevo marco laboral para trabajadores, empresas y sindicatos en los próximos años.