Polémica por la “campaña del miedo” en los trenes: Bullrich acusó a Massa de estar usando plata de los argentinos

El Ministerio de Transporte abrirá desde este viernes la posibilidad de tramitar la renuncia opcional al subsidio que el Estado viene destinando para compensar la tarifa de los servicios de transporte público de pasajeros de jurisdicción nacional.

En el día de ayer, al apoyar la SUBE en los colectivos, los pasajeros podían ver el precio real de su boleto y el que realmente tendrían sin subsidio.

Este jueves por la mañana, en las estaciones de tren se pudo ver como los carteles que anuncian la hora de llegada del tren tenían precios de boletos del transporte diferenciales dependiendo si gobernaba Javier Milei, Sergio Massa o Patricia Bullrich.

La publicidad muestra el precio de los trenes con subsidio -que es de $56,23- y lo contrapone con la “tarifa Milei” de $1100 está pintada de violeta -color que representa a La Libertad Avanza- y la “tarifa Bullrich” de amarillo, el histórico color de su partido.

La "campaña del miedo" en los trenes Foto: Google

Rápidamente, se hicieron virales estas imágenes en las redes sociales y la candidata de Juntos por el Cambio salió al cruce contra el Gobierno.

“Das vergüenza, Massa”, lanzó la candidata presidencial en el comienzo de su descargo. Allí continuó: “Pasaron todos los límites. ¿De verdad están usando la plata de la gente para hacer este tipo de campaña sucia, ministro Massa? Dan vergüenza ajena”.

“Los argentinos nos merecemos algo mucho mejor que seguir soportando estas bajezas del kirchnerismo. El domingo vamos a terminar con esto”, completó Bullrich.

Tras conocer lo sucedido, los abogados de Juntos por el Cambio (Julián Curi y Lucas Incicco) presentaron una denuncia contra Diego Giuliano, ministro de Transporte de la Nación, en donde se le exige al gobierno nacional que “en forma inmediata cese la emisión de anuncios publicitarios vinculados al programa de renuncia de subsidios a las tarifas”.

Quién está detrás de la campaña en los trenes

Desde el Gobierno afirmaron que quienes organizaron esta campaña en la cartelería de los trenes fueron los gremios ferroviarios: Unión Ferroviaria, La Fraternidad, ASFA (Asociación de Señaleros Ferroviarios Argentinos) y APDFA (Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles Argentinos y Puertos).

Desde los sindicatos afirman que esto se creo “como respuesta a las declaraciones públicas del candidato presidencial de La Libertad Avanza en relación con la quita de subsidios en los ferrocarriles y la privatización del servicio ferroviario”.

Sostuvieron también que los gremios solicitaron a la empresa que administra las pantallas el espacio publicitario para su difusión. “El objetivo de los gremios con el anuncio fue informar a los pasajeros y pasajeras sobre el aumento de los costos, en caso de que desaparezcan los subsidios al transporte ante una eventual privatización del servicio y la defensa de los puestos de trabajo”, explicaron.

La propuesta del Gobierno para renunciar al subsidio

La medida comenzará a regir después del 27 de octubre de manera automática para quienes lo soliciten voluntariamente mediante la web, pero desde mañana y hasta tanto sea procesada la información recibida, puede solicitarse al conductor o conductora del colectivo abonar la tarifa plena.

“Estamos en el medio de una campaña electoral donde algunos dirigentes plantearon que no es necesario para los usuarios el subsidio al transporte, por eso dictamos una resolución y estamos dando la opción, a partir de mañana, de que cada usuario pueda informarse qué significa no tener el subsidio al transporte, conocer los montos y en la medida de que no quieran recibir el subsidio del Estado nacional, puedan optar por no adherirse”, explicó el ministro de Transporte, Diego Giuliano.

Asimismo, aclaró que “quien quiera seguir recibiendo el subsidio al transporte no tiene que hacer absolutamente nada”.

Según la normativa, quienes decidan renunciar al subsidio al transporte público también dejarán de recibir el beneficio de la Tarifa Social Federal, que les permite viajar con un 55% de descuento adicional en el valor del boleto como así también los descuentos por integración (Red SUBE) y Atributos Locales.