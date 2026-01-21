Milei se acerca a una nueva foto con Trump: firmará la adhesión al Consejo de la Paz

El presidente Javier Milei participará de la firma del Consejo de Paz que propuso Donald Trump, cuyo objetivo es garantizar la convivencia en la Franja de Gaza. Desde la Casa Rosada ajustaron la agenda presidencial a la nueva actividad que tendrá lugar el jueves a primera hora.

Esta ceremonia le otorga a Milei la oportunidad de mantener algún tipo de contacto con el presidente norteamericano, dado que la agenda oficial no preveía que eso suceda.

La propuesta de conformación del Consejo de la Paz fue recibida con cautela por la mayoría de los líderes mundiales. Los analistas internacionales sugieren que esta es una iniciativa de Trump para opacar a las Naciones Unidas y avanzar en su plan de reducir la injerencia de estas instituciones en la vida global. De hecho, ya anunció la salida de Estados Unidos de una serie de organizaciones de similar perfil, pero de menor rango.

Además, apuntan al protagonismo que pretende alcanzar el líder republicano.

Reportes internacionales dan cuenta de que durante el último fin de semana, Estados Unidos envió la invitación a participar de este Consejo a más de 60 países.

“Esto simplemente ofrece membresía permanente a los países socios que demuestren un profundo compromiso con la paz, la seguridad y la prosperidad”, señaló la Casa Blanca en su cuenta de “X”.

Trump propone una especie de presidencia vitalicia del cuerpo; en esta etapa estará acompañado por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el enviado especial a Medio Oriente, Steve Witkoff, el ex primer ministro británico Tony Blair y el yerno de Trump, Jared Kushner.

“Empezaremos con Gaza y luego abordaremos los conflictos a medida que surjan”, dijo Trump en una entrevista a una agencia internacional a principios de esta semana.

El mandatario aprovecha el escenario que da el Foro de Davos para presionar por apoyos a su iniciativa que ya es rechazada por potencias como Francia y el Reino Unido.

De allí que será relevante la ceremonia del jueves en la mañana para determinar con certeza los respaldos que obtiene. En ese marco, una foto de Trump y Milei parece cercana.

Llegada a Davos

Tras partir en la noche del lunes desde Buenos Aires, el presidente aterrizó en Davos este martes, en horas del mediodía suizo.

La delegación la integran los ministros Luis Caputo (Economía), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores) y por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

En la noche tuvo su primera actividad oficial con una reunión con el emprendedor británico Maurice Ostro, quien es titular del Consejo de Acción Empresarial creado en 2020 y vicepresidente del Consejo de Cristianos y Judíos.

Este miércoles el mandatario tiene previsto un breve saludo para las 10.05 con su par de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, miembro de la Unión Democrática de Centro.

Más tarde participará del “Country Strategy Dialogue on Argentina”, donde compartirá un encuentro de trabajo con CEOs y directivos de importantes empresas y holdings. El encuentro busca articular los negocios entre empresas y diferentes naciones.

Cerca del mediodía se reunirá con CEOs de bancos globales y a las 15.30, se verá con el titular Ejecutivo del Foro Económico Mundial, Børge Brende, en la previa a su disertación en el foro que se prevé para las 15.45. Milei hablará luego de que lo haga Trump.

En la mañana del jueves se dará la firma del Consejo de Paz y luego el presidente daría una serie de entrevistas. Si bien se había anunciado que una de ellas sería con la agencia Bloomberg, la actualización de la agenda pasó de “confirmada” a “a aconfirmar”. También está en carpeta una nota con la editora en Jefe de The Economist, Zanny Minton Beddoes.

El regreso a la Argentina está previsto para las 18 del jueves. El aterrizaje será el viernes 23 de enero a las 6 de la mañana.