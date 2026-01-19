Javier Milei convocó a sesiones extraordinarias al Congreso para febrero

El presidente de la Nación, Javier Milei, convocó a un periodo de sesiones extraordinarias en el Congreso Nacional, que se extenderá del 2 al 27 de febrero para el tratamiento de la reforma laboral, la Ley de Glaciares, el tratado Mercosur-Unión Europea y la designación como embajador de Fernando Iglesias.

El llamado se formalizó este lunes a través del Decreto 24/2026 que se publicó en el Boletín Oficial.

Dos días después, se dará inicio a las sesiones ordinarias del Congreso Nacional con la tradicional apertura del presidente de la Nación.

Tal como lo marca la ley durante febrero, los legisladores de ambas cámaras deberán abocarse exclusivamente a los temas incluidos en el decreto presidencial, el cual detalla los asuntos de interés público que requieren atención inmediata.

El Congreso sesionó en extraordinarias en el final de diciembre de 2025, periodo en el que se aprobó el Presupuesto Nacional 2026 y el Senado logró sacar dictamen de mayoría para la reforma laboral, aunque en un trámite forzado que necesita de acuerdos sólidos para avanzar.

Si bien la convocatoria incluye cuatro temas, durante el nuevo periodo extraordinario el principal foco de atención estará puesto en la ley de Modernización Laboral, a la que el gobierno considera esencial para apuntalar la creación de empleo.

Para ello, el ministro del Interior, Diego Santilli, continúa este lunes con la ronda de conversaciones con gobernadores, con un viaje a la provincia de Salta para mantener un encuentro con el gobernador Gustavo Sáenz.

El miércoles su actividad continuará en la región patagónica, específicamente en Neuquén, para reunirse con el mandatario Rolando Figueroa. Finalmente, el jueves 22 de enero, Santilli estará en la provincia de Entre Ríos para dialogar con el gobernador Rogelio Frigerio.

Estas reuniones se consideran estratégicas para garantizar la gobernabilidad y el apoyo a las reformas que el Ejecutivo pretende sancionar durante el periodo de sesiones extraordinarias de febrero. La reforma laboral, mencionada como uno de los ejes de la agenda de Santilli, es uno de los puntos que genera mayor expectativa en los sectores productivos y gremiales.

El resultado de estos encuentros territoriales será fundamental para determinar la viabilidad del temario que el Congreso abordará en las próximas semanas.

La semana pasada Santilli visitó a Alfredo Cornejo en Mendoza y a Marcelo Orrego, en San Juan. Con este último también se profundizó en la Ley de Glaciares, fundamental para incentivar las inversiones mineras en esa provincia.

Milei también decidió incluir en las sesiones extraordinarias la aprobación del tratado Mercosur-Unión Europea. En principio, este tema iba a tratarse en las sesiones ordinarias, pero finalmente el presidente decidió adelantar su tratamiento. Para que la rebaja arancelaria –el punto más importante del acuerdo– entre en vigencia, el convenio debe ser aprobado por los Congresos de los cuatro países miembros plenos: Brasil, Paraguay y Uruguay.