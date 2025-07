“Los gobernadores no desestabilizamos”: la respuesta de Jaldo a Milei

En el marco de los actos oficiales por el Día de la Independencia, el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, salió al cruce de las declaraciones del presidente Javier Milei, quien había acusado a los mandatarios provinciales de querer “destruir al Gobierno nacional”.

“El presidente sabe que varios gobernadores, entre ellos Tucumán, hemos sido dialoguistas y hemos ayudado a sacar leyes clave para lograr el superávit fiscal, bajar la inflación y reducir el riesgo país”, aseguró Jaldo.

El mandatario tucumano defendió el rol constructivo de los gobiernos provinciales y recordó que los 23 gobernadores y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires firmaron un acta en la que se comprometieron a no poner en riesgo los avances macroeconómicos impulsados por el Ejecutivo nacional.

Al mismo tiempo, reclamó reciprocidad en el vínculo con la Nación: “Queremos que los recursos coparticipables lleguen a las provincias, porque somos nosotros quienes atendemos salud, educación, seguridad y acción social. Estamos más cerca de la gente que el gobierno nacional”, expresó.

Sin especulaciones por la ausencia presidencial

Consultado sobre la ausencia de Javier Milei en los actos del 9 de julio en Tucumán, Jaldo aclaró que no hubo malestar por la decisión y pidió evitar interpretaciones políticas: “Lo lamenté, no me molestó. Sé del esfuerzo de las autoridades nacionales, pero por cuestiones climáticas no pudo venir. No hay que especular”, manifestó.

Además, relativizó las críticas por la ausencia presidencial: “En otros actos patrios tampoco hubo presencia de gobernadores ni del presidente. No hagamos política con esto”, subrayó.

Finalmente, Jaldo valoró la masiva participación popular en los festejos por el 209° aniversario de la Declaración de la Independencia :“Después de muchos años, el verdadero protagonista del 9 de julio fue el pueblo tucumano”, afirmó.