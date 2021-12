La oposición se unió este jueves en la Cámara de Diputados y consiguió desbloquear el tratamiento del proyecto de ley aprobado por unanimidad en el Senado para elevar de 2 a 6 millones de pesos el mínimo no imponible del impuesto a los Bienes Personales.

Se trata de la iniciativa presentada por el exsenador Carlos Caserio (Frente de Todos-Córdoba), que además actualiza el piso para los inmuebles destinados a casa-habitación, de 18 a 30 millones de pesos, y establece un mecanismo de actualización automática.

El Frente de Todos se había resistido a tratar este miércoles el proyecto en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside Carlos Heller. Lo había hecho con argumentos reglamentarios, sin explicar sus razones de fondo.

El recinto de Diputados. (Foto: HCDN)

Por eso, Juntos por el Cambio insistió este jueves en el recinto a través de una moción de la diputada Silvia Lospennato (PRO) para emplazar a la comisión a tratar el proyecto. Y ganó la pulseada: juntó 130 votos afirmativos de toda la oposición, contra 116 negativos del Frente de Todos.

Con este resultado, la comisión deberá tratar el tema en su próxima reunión para luego abordarlo en el recinto. La oposición quiere sancionar la ley antes de fin de año.

“Necesitamos que se trate este proyecto porque tiene que estar aprobado antes del 31 de diciembre para tener vigencia en las declaraciones de impuestos de 2022″, explicó la legisladora por la Ciudad de Buenos Aires.

A su vez, advirtió: “Si no logramos el tratamiento de esta ley, en los próximos días más de 600.000 contribuyentes empezarían a pagar este impuesto, no porque hayan incrementado su patrimonio, no porque hayan tenido una renta extraordinaria que decidieran invertir en bienes, sino por la mega acción del impuesto inflacionario que en los últimos años se ha convertido en una forma de apropiación no votada e ilegal del patrimonio de las personas, de los salarios y de las jubilaciones”.

En nombre del Frente de Todos, Germán Martínez señaló que el proyecto “ingresó hace menos de un mes” a Diputados y que “en este tiempo sesionamos una sola vez” a pesar de que había varios proyectos pendientes.

“Los primeros interesados en encontrar en un punto de equilibrio para sesionar somos nosotros”, dijo el santafesino, y pidió generar “una agenda de comisiones consensuada”, aunque no se refirió puntualmente al proyecto de Caserio.

Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) apoyó la moción de Lospennato y luego se sumaron todas las fuerzas de la oposición restantes, propinándole así una derrota al bloque de Máximo Kirchner, que ahora deberá poner a consideración el proyecto.