La “batalla final”: Bullrich se mostró con Macri y se aferra a la grieta con el kirchnerismo

A un mes de las elecciones, la candidata de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich coincidió en un acto con el expresidente Mauricio Macri y se prepara para encarar lo que definió como “la batalla final”, en momentos donde Sergio Massa, el postulante de Unión por la Patria, gana protagonismo con sucesivas medidas económicas.

El escenario donde Bullrich y Macri se mostraron juntos fue un foro del Grupo Libertad y Democracia, organizado por la Fundación Libertad en la Legislatura porteña, con la participación de expresidentes y líderes de Iberoamérica como Sebastián Piñera (Chile), Mario Abdo (Paraguay), Felipe Calderón (México), Guillermo Lasso (Ecuador), Iván Duque (Colombia), José María Aznar y Mariano Rajoy (España).

Desde allí, Bullrich dio un discurso donde se aferró a la grieta y volvió a confrontar con el kirchnerismo en la pelea “a todo o nada” por meterse en un eventual balotaje contra el libertario Javier Milei, en un escenario donde muchas encuestas ubican a la exministra de Seguridad por debajo de Massa.

La postulante opositora eligió una metáfora bélica para graficar el desafío que enfrenta Juntos por el Cambio. “Esta es la batalla final. Estamos en el desembarco de Normandía”, dijo en alusión a la llegada de las tropas aliadas que luchaban contra la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial.

Bullrich ponderó las “luchas” que dio Juntos por el Cambio en el gobierno de Macri ante “un incesante intento” del kirchnerismo “de llevarnos a la ingobernabilidad diaria y permanente”. Denunció que “todos los días intentaron voltear al gobierno” por diferentes vías, pero la alianza “los frenó”.

“Tenemos la firme convicción de frenar que otra vez intenten secuestrar la gobernabilidad los que se creen dueños del poder”, sostuvo la exfuncionaria, en línea con sus spots de campaña, donde propone “terminar con el kirchnerismo de verdad y para siempre”.

Sin embargo, también hubo dardos contra Milei: “No nos vamos a correr por un grupo nuevo, que tiene derecho, pero que no tendrá la espalda, el coraje, la decisión ni el temperamento para decirle ‘basta’ al kirchnerismo, ‘ustedes no gobiernan más’”.

Bullrich contra Javier Milei: "No nos vamos a correr por un grupo nuevo" (Foto: Prensa Patricia Bullrich)

Esta semana, Juntos por el Cambio encontró en las denuncias de un pacto entre Massa y Milei una veta para asomar la cabeza. El voto conjunto del Frente de Todos y La Libertad Avanza a favor de la eliminación del impuesto a las Ganancias se sumó a los señalamientos acerca de la supuesta participación de massistas en las listas libertarias.

Sin embargo, también fueron días de fricciones internas para la coalición opositora, a partir de la decisión de un grupo de diputados de Evolución Radical, el espacio referenciado en Martín Lousteau, de aportar al quórum en la sesión de la Cámara de Diputados donde se aprobó el proyecto de Ganancias de Massa.

“Vamos a ganar la elección”

Macri, que actuó como presentador del encuentro del Grupo Libertad y Democracia, se muestra confiado en que Juntos por el Cambio ingresará en la segunda vuelta. “Estamos arriba del 60% que no duda, que no quiere saber más nada con estas ideas espantosas que arruinaron los últimos 20 años de los argentinos, que quieren un cambio profundo”, dijo Macri.

En ese sentido, en una entrevista con La Nación+, puso en duda que Milei pueda llevar adelante ese “cambio profundo” porque “tendría cero gobernadores”. “¿Una persona sola puede hacer un cambio?”, se preguntó, en un nuevo gesto para despegarse del candidato de La Libertad Avanza.

“El peronismo va a sacar menos votos que en las PASO”, aseguró el exmandatario y pronosticó: “Vamos a ganar la elección, no nos adelantemos. Este voto en proceso nos va llevar a la segunda vuelta y la vamos a ganar”.

Tras el encuentro en la Legislatura porteña, Bullrich se trasladó en la “Patoneta” (el vehículo ploteado con su nombre) a Zárate y Campana, en provincia de Buenos Aires, y luego viajó a Entre Ríos para recorrer distintas ciudades y cerrar con un acto en el Club Atlético Olimpia de Paraná junto al candidato a gobernador Rogelio Frigerio.

La “Marcha por la Argentina” continuará el sábado en la provincia de Santa Fe, donde recorrerá la capital, Rafaela, Sunchales y otros puntos.