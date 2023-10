Javier Milei, tras la denuncia de Alberto Fernández: “¿Qué creían que iba a pasar con el plan platita?”

Tras ser denunciado por el presidente Alberto Fernández por promover los recientes saltos cambiarios, Javier Milei volvió a rechazar las acusaciones, alertó que el gobierno nacional “sigue tirando nafta al fuego” y desafió: “¿Qué creían que iba a pasar con el plan platita?”.

“Si el Gobierno quiere detener a los responsables de la corrida a cambiaria y financiera, lo que tiene que hacer es mirarse al espejo”, replicó Milei.

El candidato a presidente por La Libertad Avanza realizó esas declaraciones en una conferencia de prensa que brindó tras la denuncia penal que presentó el Jefe de Estado en su contra. “Hagan todas las denuncias que quieran, nada va a poder evitar la paliza que les vamos a dar en las urnas”, lanzó.

“Este encadenamiento de hechos indica claramente que el kirchnerismo está intentando ensuciar el proceso electoral o incluso proscribir a la fuerza política más votada en las elecciones de agosto porque sabe que estamos a pocos puntos de ganar en octubre y terminar con su gobierno de delicuentes para siempre”, alertó Milei sobre la denuncia del Presidente.

Los argumentos de las denuncias

El presidente Fernández denunció este miércoles por “intimidación pública” a Milei, por considerar que su persistente desacreditación de la moneda nacional causó “temor” en la ciudadanía y favoreció el desarrollo de una “corrida” bancaria en los últimos días.

Además, el Presidente denunció al legislador y candidato a jefe de Gobierno porteño, Ramiro Marra, por recomendar a la ciudadanía a no ahorrar en pesos. ”Como consecuencia directa e inexorable de ese grupo de manifestaciones públicas y masivas, y del temor consecuente, el valor de dicha moneda extranjera para el mercado paralelo ascendió estrepitosamente y en menos de un día, desde los ochocientos setenta ($ 870) hasta los mil diez pesos ($ 1.010)”, dice el texto presentado ante la justicia por el Jefe de Estado.

El aspirante libertario recomendó, en una entrevista, no ahorrar en la moneda nacional: “Jamás en pesos, jamás en pesos. El peso es la moneda que emite el político argentino, por ende no puede valer ni excremento porque esas basuras no sirven ni para abono”.

También ayer, en una jornada marcada por el pulso del dólar paralelo, Marra publicó en su cuenta de la plataforma X (antes Twitter): “Hoy más que nunca: no ahorres en pesos. Cuida tu dinero, te costó mucho ganarlo”.

La denuncia del Presidente, que recayó en el juzgado federal de María Servini, está apoyada en el artículo 211 del Código Penal, que define el delito de intimidación pública como “dar voces de alarma, hacer señales o utilizar otros medios materiales para infundir temor público o suscitar tumultos o desórdenes”, con penas que van de los 2 a los 6 años de prisión.