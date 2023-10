Alberto Fernández denunció penalmente a Javier Milei por “intimidación pública” tras sus dichos sobre el peso

El presidente Alberto Fernández denunció hoy al candidato presidencial por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, por el delito de “intimidación pública”, tras sus declaraciones en contra de la moneda nacional.

La presentación fue realizada en los tribunales federales de Retiro y quedó a cargo de la jueza María Servini, según informaron fuentes judiciales.

Previo a la disparada del blue el candidato presidencial de La Libertad Avanza confirmó que en caso de ganar las elecciones habrá dolarización, recomendó no renovar los plazos fijos y calificó de “excremento” a los pesos.

Luego, en su cuenta de X (ex Twitter), Ramiro Marra candidato a jefe de Gobierno porteño escribió: “Hoy más que nunca: no ahorres en pesos. Cuida tu dinero, te costó mucho ganarlo”.

Frente a este escenario, el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, le recriminó a Milei que saliera a “agitar a la gente a que saquen los depósitos de manera irresponsable”, luego de que Milei sugiriera no renovar plazos fijos, declaraciones a Radio Mitre.

El líder del Frente Renovador planteó: “Cuando veo a un candidato que por un voto puede prender fuego a una casa, la verdad es que me preocupo, no les importa la gente, lo único que les importa es alguna frase atractiva para generar algún título en un medio: estamos frente a una manga de irresponsables que no piensan en la Argentina como Nación”.