Javier Milei se prepara para el debate presidencial del domingo “guardado” de la escena pública

El candidato presidencial de La libertad Avanza (LLA), Javier Milei, se prepara para su presentación en el debate presidencial de este domingo junto con sus asesores económicos, y sin apariciones públicas previstas para el resto de esta semana, a 24 días días de los comicios nacionales de octubre.

Su última actividad proselitista pública fue el lunes cuando Milei encabezó una caravana en el distrito bonaerense de San Martín, junto a la candidata a gobernadora Carolina Píparo, donde volvió a a exhibir una motosierra como símbolo de los “recortes” en el sector público que tiene planeado aplicar en caso de llegar a ser electo y reiteró sus consignas contra el Estado.

Ayer, en tanto, decidió cancelar una entrevista prevista con el canal CNN en Español, según contó públicamente el periodista Fernando del Rincón, que había viajado especialmente a Buenos Aires para entrevistarlo.

”Una situación muy peculiar con Javier Milei. Me confirmó una entrevista, y me la reconfirmó antes de llegar a Buenos Aires. Veníamos con tranquilidad y menos de un día antes se cancela, misteriosamente. Algo decía su equipo de que lo iban a guardar 10 días, ¿Es por seguridad, por salud o porque no quieren arriesgar los puntos?”, se preguntó ayer Del Rincón durante su programa en CNN en Español.

Tras la caravana del lunes en San Martín, Milei no hizo más declaraciones públicas, pero se mantiene muy activo en sus redes sociales, donde repostea mensajes de otros usuarios u opina sobre distintos temas, como la performance de su candidato a jefe de gobierno porteño, Ramiro Marra, en el debate de ayer.

Esta semana sufrió un revés por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI), quien se distanció de la propuesta del candidato de La Libertad Avanza (LLA) de dolarizar la economía argentina, señalando que para ello se “requiere de pasos previos importantes” y que no representa “algo que reemplace una política macroeconómica sólida”, según afirmó la portavoz del organismo, Julie Kozack, en una conferencia de prensa en Washington.

Según confirmaron desde La Libertad Avanza, Milei se encuentra abocado estos días a preparar el primer debate presidencial que se realizará este domingo en la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Lo hace acompañado de sus asesores económicos Darío Epstein, Carlos Rodríguez y Emilio Ocampo y con su probable jefe de Gabinete en caso de ganar las elecciones, Nicolás Posse.

Con ellos enfoca y delinea las propuestas sobre el primer eje de del debate del domingo, que será la economía.

En declaraciones a radio La Red, Marra dijo que Milei busca “definir” en el debate “los dos puntos que le faltan para ganar en primera vuelta” el 22 de octubre, luego de ser el candidato más votado en las PASO de agosto.

”Sé de las capacidades de Javier y del equipo que lo está ayudando. Lo voy a acompañar el domingo pero no lo estoy ayudando en el debate”, explicó Marra esta mañana.El domingo, el libertario buscará enfrentar a sus oponentes y tomará como principal contrincante al ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP) Sergio Massa con quién ya dijo que “irá a un ballotage” según las encuestas que manejan en La Libertad Avanza.

Además, se esperan que Milei profundice el discurso de minimizar las chances de Juntos por el Cambio (JxC) repitiendo la idea de que “están terceros cómodos” en las preferencias del electorado para el 22 de octubre.

Desde LLA confirmaron que la diputada nacional y candidata a vicepresidenta Victoria Villarruel -quién tomó centralidad en el debate de Vicepresidentes que se dio la semana pasada en el canal Todo Noticias- también forma parte del equipo que asiste a Milei para el debate y lo asesora particularmente en materia de derechos humanos, que es otro de los ejes temáticos que se tratarán el domingo.

Ese fue uno de los temas centrales que Villarruel debió responder la semana pasada en el debate de los vicepresidentes; en particular su relación con exmilitares condenados por delitos de lesa humanidad y su reivindicación de la última dictadura militar.

Sobre educación, el tercer tema del debate del domingo, Milei se prepara con la ayuda de Sandra Petovello, candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires y quien ocuparía el cargo de ministra de Capital Humano, en caso de un resultado electoral favorable. También con Martín Krause, el eventual secretario en Educación ya que el candidato propone sacarle el status de ministerio a esa cartera.

Según fuentes de LLA, en el equipo de preparación también está la hermana de Milei, Karina, armadora central en la campaña electoral.

Junto a su equipo de asesores, Milei viajará el sábado a Santiago del Estero: ese día se espera que los cinco candidatos concurran al Centro de Convenciones Provincial Forum, que depende de la Universidad Nacional de Santiago, para participar de una puesta a punto de cámara en el escenario donde debatirán el domingo desde las 21 y durante dos horas.

Para la semana próxima, Milei ya desistió también de participar del tradicional Coloquio de Idea que se desarrollará en la ciudad balnearia de Mar del Plata, entre el miércoles y el viernes.El domingo 8 será el turno del segundo debate presidencial obligatorio, en este caso a realizarse en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en el barrio porteño de Recoleta.