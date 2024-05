Javier Milei anunció que presentará su libro en el Luna Park

Tras haber confirmado que no irá a presentar su libro en la Feria del Libro, el presidente Javier Milei retuiteó un mensaje en donde se detalla que hará lo propio en el Luna Park, en lo que será un acto partidario del jefe de Estado que hablará ante el público por primera vez fuera de la Casa Rosada o del Congreso, desde las elecciones.

Milei retuiteó el siguiente mensaje: “Después del ataque, la censura y la intimidación por parte de las autoridades de la Feria del Libro, el presidente Milei presentará su libro en el LUNA PARK el 22 de mayo”.

El retuit de Milei confirmando la presentación de su libro en el Luna Park. Foto: X

De esta manera, quedó asentada la fecha tras la negativa del propio Presidente de presentarse en la Feria del Libro el domingo 12 de mayo, un día antes de que esta termine, por cuestiones de seguridad.

Qué dijo Milei sobre no ir a la Feria del Libro

En diálogo con el programa de radio El Observador, 107.9, el Presidente aclaró los motivos del porqué de su ausencia a esta edición de la Feria del Libro donde iba a presentar su libro “Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica” junto a José Luis Espert.

Milei confirmó que no va a estar: “No lo vamos a presentar (al libro) en la Feria del Libro porque mi hermana está llevando a cabo esa negociación y hay un nivel de hostilidad hacia mi persona y hacia nuestra gente que nos hace sospechar que hay un intento de sabotear la presentación, y hacerlo al estilo kirchnerista, de modo violento. La verdad, no algo propio de la cultura”.

Y sentenció: “Están alentando comportamientos impropios de la cultura, salvo que la cultura argentina sea agredir e insultar al que piensa distinto”.

Javier Milei con Luis Majul en Radio El Observador, donde confirmó que no irá a la Feria del Libro. Foto: Presidencia de la Nación

Mes de mayo con mucho movimiento político

A la presentación de fines de mayo del libro del Presidente, hay que sumarle otros eventos políticos de importancia.

A mediados de mes se espera el nuevo anuncio de la inflación de abril, en donde el Gobierno estima que rondará el 10%.

Además, están previstos dos paros en protesta de la gestión económica, política y social de La Libertad Avanza, para el 6 de mayo, de Transporte y para el 9 de mayo, de la CGT.

Entremedio, estaría la votación de la Ley Bases en el Senado, luego de lo que fue la media sanción en Diputados y a la espera de lo que será la convocatoria del Pacto de Mayo en Córdoba, fecha fijada para el 25 de mayo.