Jaldo desafió a Sánchez: “Que recorra la provincia antes de opinar”

El clima político en Tucumán se calienta, y el gobernador Osvaldo Jaldo no se guardó nada. Luego de que el diputado nacional Roberto Sánchez cuestionara la gestión de obras de infraestructura, el gobernador tucumano salió al cruce con una dura respuesta: “No sé en qué provincia vive el diputado Sánchez… creo que hay que invitarlo a que recorra un poquito más Tucumán”.

En declaraciones ante la prensa, Jaldo sostuvo que las críticas de Sánchez responden a su ingreso en plena campaña electoral: “El diputado nacional –Roberto– Sánchez, como muchas otras personas, ya entraron en campaña”, dijo, y cuestionó su silencio legislativo: “¿Cuándo abrió la boca Sánchez en este año y ocho meses? Nunca. Hoy empiezan a hablar porque ya están entrando en un proceso electoral. Lo respeto, pero nosotros estamos gobernando”.

El gobernador fue más allá y lanzó una acusación directa: “Él va a cumplir en diciembre cuatro años de mandato y no he visto que haya traído obras a Tucumán. Yo sí puedo hablar de las obras que estamos haciendo”.

El mandatario detalló una larga lista de trabajos en marcha, comenzando por la ruta 329, que conecta Monteagudo con Concepción: “Roberto Sánchez no sabe que se está haciendo la 329”, dijo, y apuntó también a la repavimentación de la ruta 307, clave para el turismo en los Valles Calchaquíes: “Una obra de 50 kilómetros donde ni siquiera un bache se tapaba hace 40 años”.

El gobernador también mencionó el avance de obras en infraestructura carcelaria, con dos nuevos establecimientos penitenciarios —uno en Benjamín Paz y otro para mujeres en Delfín Gallo—, y la reparación de más de 40 escuelas, con fondos nacionales y provinciales.

El jefe del Ejecutivo provincial no se quedó ahí: recordó que la provincia será una de las primeras en renovar su aeropuerto. “En mucho tiempo que ha sido diputado nacional, Sánchez no logró gestionarlo. Ahora, el 30 se abren las propuestas para adjudicar una obra de 58 millones de dólares”, subrayó.

También enumeró el acueducto de Vipos, la doble terna eléctrica El Bracho–Villa Quinteros y la implementación del PROCREAR II como parte de los proyectos impulsados desde su gestión.

Concluyó con un mensaje directo: “Por eso yo no sé en qué provincia vive el diputado Roberto Sánchez. Me parece que le falta el respeto a la gente. Primero porque no conoce Tucumán y segundo porque le miente diciendo que va a ser candidato. Yo creo que no va a llegar, se va a caer antes”.