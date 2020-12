En el Senado de Mendoza ocurrió un hecho inesperado cuando este martes se produjo una interrupción en medio de la sesión de los legisladores, fue cuando el sociólogo Marcelo Padilla, conocido por su militancia peronista, pidió justicia por el femicidio de Florencia Romano y también la renuncia de Roberto Munives y Raúl Levrino como funcionarios.

“Que renuncie Munives, que renuncie Levrino. ¡Viva la lucha popular! Vivan las chicas que nos transfundieron la sangre de las nuevas generaciones que van a caer sobre ustedes”, remarcó Padilla desde el sector público del recinto.

El vicegobernador, Mario Abed, invitó a Padilla a mantener una reunión entre ambos, pero el sociólogo remarcó: “No quiero invitaciones de ustedes, yo entro porque es la casa de todos. Quiero saber todos los que están ahí si pueden estar en la misma posición que yo. Hagan justicia, que renuncien, pidan la renuncia a Levrino, a Munives. Tengan el coraje de dar un paso al costado, para distender la situación”.

En medio de sus expresiones efectivos de seguridad trataron de retirar al docente del recinto. “Les dije que no, pero cuando me estaban por sacar vociferé y les pedí que tengan el coraje de de pedirle la renuncia a Levrino y Munives. Me pareció lamentable el papel del oficialismo cuando todo el arco opositor está pidiendo explicaciones por un femicidio que está lleno de irregularidades notables del Estado”, remarcó al hablar con Los Andes.

Finalmente, destacó que “la presión social supera todo lo que intenta tapar el oficialismo” y opinó que “en el marco de una democracia, pedir citar a un funcionario público es algo normal, no un show mediático”.

Padilla quedó aguardando una audiencia que tendría con el vicegobernador, Mario Abed, una vez terminada la sesión. Nota publicada por Diario Los Andes.