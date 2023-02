Entre el hartazgo y la decepción con los políticos: qué esperan los jóvenes que votan por primera vez de estas elecciones

La sede del CBC está vacía en pleno febrero. Sin embargo, una mañana, se llenó de jóvenes que hacían fila en un pasillo. Traían en sus mochilas documentación para inscribirse en la Universidad de Buenos Aires. Sueñan con entrar a las aulas de la Facultad de Ingenieria, Derecho, Ciencias Sociales, Medicina y Arquitectura.

“No me interesa la política”, era su primera respuesta, pero con un rato de conversación contaban que veían mal al país, que ven a sus padres ajustando más las cuentas en la casa. Algunos no consiguen trabajo, otros hacen “changas” de poquitas horas para poder ayudar a sus familias. Call centers, Rappi, bares, McDonald’s y clases particulares son algunos de los rubros en los que se mueven.

“No hay propuestas políticas nuevas”, explican. “Es siempre lo mismo”, aclaran y afirman que no están convencidos de a quién votar. El Gobierno no los seduce ni preguntando por Cristina, ni por Massa o Alberto. Pero alternativas anteriores tampoco aparecen como opción. Algunos nombran a Javier Milei, pero rápidamente agregan: “derrapó cuando negó el cambio climático o habló de vender bebés”.

Al no estar todavía definidos los candidatos a presidente para estar nuevas elecciones, el reconocimiento de ideas con figuras políticas se vuelve más dificil para este sector. Eso si, todos dicen que quieren informarse bien antes de votar. Explican que con Tiktok y Twitter no alcanza, a ellos les gustaría ver las plataformas de cada partido. “Así sabría bien que hicieron y qué van a hacer”, explica una de las chicas que hace la fila para presentar su documentación.

Agenda Joven: cuáles son los temas que más preocupan Foto: Instagram

Del otro lado, se encuentran jóvenes de la misma edad, que militan en sus colegios, facultades y barrios. Que este año van a “activar” la campaña de algún candidato de Cambiemos, el Frente de Todos y el Frente de Izquierda Unidad.

Diana tiene 17 años y estudia en el Colegio N°19, Luis Pasteur. Los fines de semana trabaja en un bar, como moza. “Es una ayuda para mi familia”, cuenta a Vía País. Empezó a militar en el PTS el partido de Nicolás Del Caño y Myriam Bregman, que integran el Frente de Izquierda Unidad. “Tenía muchas ganas de empezar a hacer algo para poder cambiar este sistema que no nos está ayudando mucho a los jóvenes en general”, explica.

“Yo seguía mucho a Myriam en sus redes y siempre fue una una persona pública que me gustaba mucho como hablaba, sus ideas. El tipo de economía que planteaba pensando no en la ganancia de unos pocos, sino en las necesidades de la gente”, afirmó.

“Me siento bastante incómoda como la situación que atraviesa Argentina, como que no siento que tengamos que estar siempre ser presos y obligados a trabajar de algo que no nos gusta, que nos pagan pésimo, trabajamos mil horas, en malas condiciones, sin derechos y encima no tenemos tiempos de ocio, solo para poder subsistir”, dijo con malestar.

“No puede ser que cada vez haya un porcentaje más elevado de pobreza, de que pibes de mi edad no puedan estudiar o terminar una carrera porque tienen que mantener una familia, porque tienen que trabajar, están preocupados por si llegan a comer hasta fin de mes. Y es muy triste porque ahí estamos viendo una clara diferencia de oportunidades. Ya no es una cuestión de querer o no querer, sino de poder o no poder. Para estudiar hay que tener la panza llena, un techo donde dormir, laburos que te lo permitan y no estes mil horas ahí”, agregó.

Sobre la agenda jóven, Diana plantea que “una de las problemáticas más urgentes que tiene la juventud es el desempleo, el trabajo precarizado y la angustia de no saber si luego de la universidad, si decidimos tener un título universitario, vamos a poder trabajar de eso. También la vivienda, porque los precios del alquiler realmente son muy elevados y ya no te digo casa propia, sino intentar independizarnos de la casa de nuestros padres”.

Sin embargo, hay expectativas con este año electoral: “Se nota bastante que los pibes estamos cansados del típico blanco o negro que nos ofrecen a nosotros. O Cambiemos o el Frente de Todos, tenemos que estar dentro de esos dos parámetros. Entonces va a volver a ser el ping pong del todos los años, donde prometen cosas pero después cuando gobiernan no cumplen. Nos llenan la cabeza con su publicidad que termina siendo mentira. Creo también que la decisión de ambos de pagarle al fondo es lo que nos está arruinando el futuro”.

“Tengo la esperanza de que el Frente de Izquierda Unidad sume un porcentaje mayor al de los años pasados, porque realmente tenemos muy buen potencial, muy buenas propuestas. Por ejemplo, la reducción de la jornada laboral a 6 horas 5 días a la semana, con un sueldo que como piso sea la canasta básica. Aplicando este proyecto en las principales empresas del país podrían generarse un millón de nuevos puestos de trabajo”, acotó “o las medidas de protección ambiental, la ampliación de derechos feministas y de la diversidad sexual, el aumento de emergencia de los salarios, son algunas cosas que me parecen urgentes”

“Que pueda encabezar Myriam Bregman me pone muy contenta. Es una persona que realmente entiende la necesidad social y la necesidad de este país porque ella es una trabajadora como todos nosotros. Y siempre dice que la salida a esta crisis es contruyendo un “bien mayor”, “un bien general” que es el socialismo. Hoy en el país la riqueza se concentra en un pequeño porcentaje de personas y eso no puede seguir así. Necesitamos probar propuestas nuevas, porque los que gobernaron hasta ahora fracasaron”, finalizó.

Agenda Joven Foto: Instagram

Santiago también tres años más que Diana. Unos 20 años recién cumplidos. Es de Dolores, Provincia de Buenos Aires y se mudó a Capital a estudiar Relaciones Internacionales y Administración Pública. El es parte de otro espacio político: Cambiemos. Actualmente trabaja en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como redactor donde escribe discursos y arma los posteos de Instagram y Twitter del equipo del Jefe de Gobierno.

Cuando era chico le interesaba mucho la política, se quedaba escuchando las charlas de su mamá y su papá con amigos. “Todas las mañanas, antes de la escuela veía el noticiero y era la típica foto del supermercado viendo cómo aumentaban los precios. Ahí ya tenía una noción de que en la Argentina algo pasaba”. Eso luego derivó en una militancia activa.

“El PRO es un partido que realmente nos escucha y nos empodera a los jóvenes y que también da como una visión de futuro. En muchos otros partidos dentro de la coalición o también en el PJ, están discutiendo constantemente el pasado y nosotros estamos discutiendo como innovar y proponer la Argentina del siglo 21. Tratamos de vivir el presente y construir un futuro. No vivimos del pasado y eso me parece clave”, cuenta a Vía País.

“Me di cuenta de que en varios lugares de la Argentina hay chicos que no van a la escuela, no hay agua, no hay gas, no hay luz. Y en la ciudad la gestión del PRO también. Pero acá en la Capital es otra cosa distinta. Los pibes terminan el secundario con programación, robótica, experiencia laboral por las prácticas educativas”, afirmó.

Sobre la situación actual del país dijo que es “un bardo” y “un desastre”. “Más allá de lo que puedan decir siempre la tele sobre la inflación y la inseguridad, siento que hay otro problema del que no se habla que es la falta de perspectiva de largo plazo que tenemos los jóvenes. O sea, hoy en día nuestro único beneficio es irnos el fin de semana, juntarnos con los amigos, salir a comer, ir al cine, porque sabemos que cada 10, 20 o 30 años ya no tenemos garantizado poder comprarnos un auto, una casa o ir de vacaciones a otro país o a un lugar más costoso. La falta de ahorro es muy grande para los jóvenes y se nos corta las patas completamente”, agregó.

Sobre la agenda joven dijo que una de las temáticas que más le interesan a la juventud es la educación. “En la Provincia de Buenos Aires hay una crisis educativa enorme. Yo la viví adentro porque hice en primaria y secundaria en la escuela pública y la verdad que que es un desastre. Muchos días sin clases”, finalizó.

¿Qué votarán este año los jóvenes argentinos? Foto: Instagram

Por último, decidimos consultar a Facundo. Él tiene 21 años y estudia Ciencia Política en la UBA. Afirma que se reconoce como peronista, y por ende, como “oficialista”. Pero agrega que “esta incertidumbre social también se debe a la incapacidad política que ha demostrado este gobierno”.

“Hay Incapacidad de forjar un rumbo común, de priorizar la unidad, de generar representaciones que abarquen a amplios sectores en un proyecto que pueda poner, como se prometió en 2019, a la Argentina de pie”, agrega.

Facundo cree que no se están dando los consensos básicos necesario dentro de la fuerza gobernante: “Las internas escandalosas evidencian que estamos lejos de llegar a esos consensos. Este gobierno ha tenido muchos aciertos (como la negociación con el FMI, la política productiva, su política de turismo y la gestión sanitaria) que tristemente se han visto opacados por la falta de coherencia interna”.

“La juventud es el eslabón más débil de la crisis que vivimos. Somos una generación que se ha acostumbrado a vivir en una crisis constante y degenerativa, nos enfrentamos a un futuro de total incertidumbre. Como a todos, nos afectan las problemáticas de la inflación y la inseguridad. Pero, a diferencia de generaciones mayores, también nos enfrentamos a otras dificultades. Las primeras experiencias laborales disponibles son escasas y marcadas por un mercado laboral flexibilizado y tercerizado. Acceder a la casa propia es directamente una utopía. Todo en un contexto en el que la dirigencia polpitica no logra articular discursos que representen este malestar ni articular soluciones efectivas”, explica.

Consultado por las posibilidades que brinda este año electoral, Facundo afirma que “los grandes déficits políticos que ha tenido la gestión puedan ser resueltos con diálogo y repsonsabilidad” y cree que “es momento que emergan liderazgos nuevos y representativos del tiempo que vivimos”.

“Antes de pensar en cómo ganar, tenemos que pensar para qué queremos ganar: cuál es nuestra propuesta para la sociedad. En CABA, por su exitosa gestión como ministro y su visión de un peronismo que salga de la comodidad de la eterna oposicion al PRO para disputarle el gobierno de una ciudad con muchas demandas sin atender, valoro mucho la figura de Matias Lammens”, dice. “En el plano nacional, por consoldiarse como una figura eficiente en la gestión, abierta al dialogo y con determinación política de liderazgo, Sergio Massa puede ser el articulador de la renovación que necesitamos”, agrega.