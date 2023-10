Empresarios se refirieron a la reunión con Milei: algunos destacaron claridad y otros, incertidumbre

Los empresarios que participaron este jueves de la reunión organizada por el candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, brindaron a la prensa algunos conceptos básicos pero diversos sobre la lectura que hicieron de la postura del diputado.

Según algunos, la posición del economista “es conocida”, mientras que otros manifestaron que fue “muy claro”. En tanto, hubo quienes pidieron “tener calma, más en periodos electorales que generan una lógica incertidumbre”.

Al finalizar el encuentro, los empresarios consultados por la prensa se abstuvieron de realizar declaraciones en “on” y solo se limitaron a señalar que “la posición de Milei es conocida” y que el encuentro “no aportó mayores precisiones”.

El empresario Martín Cabrales, uno de los impulsores de la reunión, dijo que le “pareció muy claro y directo Milei”. “Me gustó. Es importante escuchar al candidato más votado de las PASO”, expresó.

Marcelo Figueiras, representante de Laboratorios Richmond, por su parte, afirmó que “no será fácil lo que viene” en términos económicos y políticos luego de las elecciones, por lo que consideró que “es importante que dialoguemos y encontremos soluciones”.

“Hay que tener calma, más en periodos electorales que generan una lógica incertidumbre”, opinó Figueiras.

Entre los empresarios presentes también se vio a Fabián Kon (Banco de Galicia)Patricio Supervielle (Supervielle), Rubén Arrigoni (First), Sebastián Bagó (Bagó),Ariel Sbdar (Cocos Capital), Bettina Bulgheroni (Pan American Energy), Anna Cohen (Cohen Aliados Financieros) y Daniel Funes de Rioja, presidente de la UIA, que llegó más tarde porque primero se quedó a escuchar a Patricia Bullrich en el Coloquio de IDEA.

También participaron Guillermo Cerviño (Comafi), Martín Pereda, Ignacio Viale, Rodrigo Fernández Pietro.

Una de las presencias que llamó la atención fue la del exdirector del banco HSBC y miembro del equipo técnico de Juntos por el Cambio, Gabriel Martino.

Su asistencia no pasó inadvertida y fue el propio Milei quien al ingresar, entre saludos y risas, le dijo: “Vos sos amigo de (Horacio Rodríguez) Larreta. No lo niegues, jugaste ahí”, según un video de ese momento que se viralizó en redes sociales.

Martino había dicho en una entrevista a C5N hace dos semanas que no estaba de acuerdo con la dolarización, al expresar que: “Yo no estoy de acuerdo con la dolarización, me parece que Argentina primero tiene que ir a un bimonetarismo”.