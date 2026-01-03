Con Nicolás Maduro detenido, el plan de Donald Trump para controlar Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dirigió al mundo este sábado desde Washington para anunciar un cambio radical en la geopolítica del hemisferio, tras una intervención militar directa en territorio venezolano que culminó con la detención de Nicolás Maduro y su expulsión del país.

En una conferencia de prensa marcada por la contundencia de sus declaraciones, el mandatario confirmó el éxito de un bombardeo a gran escala y el inicio de una administración transitoria liderada por Washington, con Maduro depuesto.

Conferencia de prensa de Donald Trump. AP

Según el jefe de la Casa Blanca, las fuerzas estadounidenses permanecerán en el país sudamericano por un tiempo indefinido, sin un plazo establecido para la devolución del poder a manos locales, bajo la premisa de asegurar una “transición apropiada” y evitar que otros actores tomen el control de los recursos estratégicos.

EL PETROLEO, EJE DEL DISCURSO DE TRUMP

Uno de los puntos centrales del discurso de Donald Trump fue la administración directa de los recursos energéticos de Venezuela, país que posee casi el 17 % de las reservas probadas de petróleo del mundo, estimadas en 303,22 mil millones de barriles.

Trump anunció que las grandes compañías petroleras estadounidenses entrarán al país para invertir miles de millones de dólares con el fin de reactivar la producción y “generar dinero para el país”.

El mandatario justificó esta intervención económica como una forma de recuperar lo que calificó como uno de los “mayores robos de propiedad estadounidense en la historia”, refiriéndose a la confiscación de activos y plataformas por parte del régimen socialista.

Trump enfatizó que, a diferencia de administraciones pasadas, su gobierno no permitirá que la infraestructura robada permanezca bajo control enemigo, asegurando que pondrá a “Venezuela en esteroides” para rescatar lo que definió como un “país muerto”.

Según datos de la Opep, la producción venezolana se mantenía apenas por encima del millón de barriles diarios en 2025, una cifra ínfima comparada con su potencial histórico, situación que el nuevo mando estadounidense pretende revertir mediante una administración directa mientras dure la ocupación.

ASÍ CAYÓ NICOLÁS MADURO

La captura de Nicolás Maduro se produjo bajo circunstancias de extrema precisión militar en lo que el Pentágono denominó “Operación Resolución Absoluta”.

La unidad de élite encargada de la misión llegó al complejo donde se encontraba el mandatario venezolano a las 2:01 hora local de Caracas, durante la madrugada del sábado, tras meses de planificación y ensayos.

El operativo incluyó una fuerza de interdicción en el centro de la capital y la movilización de más de 150 aeronaves, entre ellas cazas F-35, F-22 y bombarderos B-1, que desmantelaron los sistemas de defensa aérea venezolanos para permitir la extracción segura de Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Tras ser capturados, ambos fueron sacados del país en avión y posteriormente trasladados a Nueva York, donde el exmandatario enfrentará cargos ante la justicia por narcotráfico, al ser sindicado como líder del cartel los Soles.