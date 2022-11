Andrés Larroque criticó en duros términos a Alberto Fernández: “No está preocupado en ganar las elecciones”

Andrés ‘Cuervo’ Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires y uno de los principales líderes de La Cámpora, volvió a apuntar contra Alberto Fernández. En esta oportunidad, señaló que el presidente “no está preocupado por ganar las elecciones”.

“Me da la sensación que tal vez no hay una preocupación central en ganar las elecciones y tener una estrategia para que no vuelva lo que ya vivió la Argentina, lo veo (al Presidente) más preocupado por la parte y no la armonización del conjunto”, explicó Larroque a El Destape.

No fue el único dardo del funcionario kirchnerista a la figura de Fernández. También le recomendó “que se amigue” con la situación de liderazgo de Cristina Kirchner en el Frente de Todos y le reprochó no haber institucionalizado una mesa política de la coalición para evitar los debates internos a cielo abierto, detalla TN.

“Nunca pudimos articularlo, discutirlo ni resolverlo. Tampoco el programa y los roles. Hay una gran responsabilidad de Alberto Fernández de no haber convocado una mesa del FDT”, señaló Andrés ‘Cuervo’ Larroque.

“El dispositivo del Frente de Todos funcionó muy bien hasta las PASO de agosto de 2019, en función del resultado que no fue asimilado de la manera correcta y lo pusieron en una lógica de interna”, añadió Larroque.

Cristina Kirchner de cara al 2023.

Por otra parte, consultado sobre una eventual nueva candidatura presidencial de Cristina Kirchner el año que viene, Larroque dijo que “si quieren que le venga a salvar las papas a alguien, no” y que, en tal caso la decisión la tomará “si hay un consenso o propuesta programática”. “(La figura de CFK) empieza a ser mejor vista en la superestructura política que en 2019″, destacó.

Incluso, pidió “discutir por qué no pudo ser candidata en 2019 o por qué muchos compañeros en el 2017 apoyaron otras alternativas comprando la idea de que ‘Cristina ya fue’”.

Por último, descartó la idea de suspender las próximas elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). “El tema creo que ya pasó, pero hay tener una postura más responsable y madura. Si mucha gente con experiencia plantea algo, por lo menos hay que tomarse la tarea de escucharlos”, le recriminó al Presidente.