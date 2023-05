Agustín Rossi profundiza la interna del Frente de Todos: “No hay que sintetizar en quien no sintetiza”

Tras la renuncia a la candidatura de Alberto Fernández y a la espera de una definición por parte de Cristina Kirchner, la interna del Frente de Todos crece de cara a las elecciones primarias de agosto y desde el entorno presidencial volvieron a desafiar al kirchnerismo.

El jefe de Gabinete de la Nación, Agustín Rossi, volvió a pedir que haya PASO dentro de la coalición gobernante y aseguró que la única dirigente con quien no competiría en una interna presidencial es con Cristina Kirchner. En esa línea, apuntó contra Sergio Massa.

“Si Cristina es la candidata, obviamente no va a haber PASO y no cuenten conmigo para competir contra ella, pero si apoya a otro candidato habrá que ver quién es”, advirtió Rossi en diálogo con Futurock.

PASO en el Frente de Todos

El exministro de Defensa viene agitando la idea de definir la fórmula presidencial en unas primarias y así ordenar a la coalición oficialista. En esa línea, recordó que compitió contra un candidato elegido por la vicepresidenta en Santa Fe, cuando en 2021 cayó en las PASO contra Marcelo Lewandoski.

El funcionario aseguró que “si Cristina Kirchner apoya a otro candidato” no lo condiciona, al igual que si La Cámpora decide apoyar a otro dirigente dentro del Frente de Todos. Todo se da en un contexto de total indefinición dentro de la coalición, a la espera de lo que pueda llegar a definir la vicepresidenta

En ese contexto, Rossi apuntó contra una eventual candidatura de consenso encabezada por el actual ministro de Economía, Sergio Massa, algo que fogonean desde un sector del kirchnerismo: “Habrá que ver si él sintetiza, a priori no diría que sea así”.

“Yo soy un defensor histórico de las PASO, las vengo planteando hace muchísimo tiempo. Si la dinámica interna de la coalición genera un candidato que sea de consenso, habrá síntesis, si no es así tiene que haber internas”, dijo el jefe de Gabinete.

Sin embargo, remarcó: “Lo que yo estoy en desacuerdo es que se intente sintetizar en quién no sintetiza, porque eso genera tensiones evitables con las PASO”. A su vez, recordó que la fórmula entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández “no salió de un consenso, sino que luego lo generó”.

Por otra parte, Rossi se refirió a las consecuencias que pueden dejar las primarias en el panorama nacional: “Van a ser distintas a todas las que hemos tenido. No va a pasar lo que pasó en 2019 de que determinen el resultado de la elección”.

“Nos van a dar tres resultados: el primero es quién gana hacia adentro de cada coalición. El segundo es qué cantidad de votos y cuál es la coalición con la mayor cantidad de votos y el tercero es quién es el candidato que reúna la mayor cantidad de votos. No van a ser unas PASO que predeterminen conductas electorales para la primera vuelta, ahí empieza otra elección”, analizó.

Por último, le restó importancia a su ausencia en el acto de Cristina Kirchner en el Teatro Argentino de La Plata: “Una gran cantidad de funcionarios que no fueron. La mayoría de gobernadores y dirigentes del Movimiento Obrero no estuvieron. Si me invitaban no sé si iba a ir”.