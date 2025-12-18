Una mujer argentina fue atacada por su esposo en Italia y se tiró por las escaleras para salvarse

Paola Espíndola es una joven argentina oriunda de San Nicolás que emigró a Italia con su esposo para buscar nuevas oportunidades en el extranjero. La mujer fue víctima de violencia de género por parte de su pareja.

La joven trabajaba en un hotel en Los Alpes. La hermana de Paola, Maira contó que ella estaba realizando el desayuno cuando Alejo Grisetti, su pareja, la sorprendió y la apuñaló por el pecho, el brazo y la espalda.

En la desesperación y el dolor, Paola escapó tirándose de un tercer piso para salvarse. Luego fue llevada de urgencia en helicóptero al hospital Santa Chiara.

La joven de 24 años fue operada de urgencia y está internada luchando por su vida. Su hermana reveló a Radio Net lo que pasó la mujer durante su relación: “Pao vivió un calvario de 11 meses y terminó con más de 20 puñaladas”.

“Tiene los dos pulmones pinchados, un riñón pinchado, una escápula quebrada y perdió la movilidad de la mano derecha por una puñalada en un tendón”, contó la hermana de la víctima sobre el estado de salud de Paola.

Por su parte, el atacante Grisetti intentó autolesionarse por lo que lo internaron unos días. “Le dieron tres puntos en el abdomen. Está detenido. No está hospitalizado”, expresó la hermana de Paola.

La joven de 24 años que se tiró por las escaleras para salvarse de la agresión de su esposo

Cómo fue la relación de Paola: de emigrar juntos a la violencia de género

La hermana de Paola contó que la violencia empezó cuando se mudaron a Italia. “A las dos semanas de mudarse, él empezó con los golpes. Pao vivió un calvario de 11 meses. Él tenía el control de su celular. Los mensajes eran de él, no de ella. Pao buscó salir de esa situación, pero vivían en un pueblo chiquito”, comentó Maira.

Paola había pedido ayuda al personal del hotel donde trabajaban ella y su marido. Estos se comprometieron a trasladarlo a otra sede en Austria. El hombre regresó para atacarla.

“Pao hacía el desayuno cuando recibió la primera puñalada en el medio del pecho. Sale corriendo, se tira por dos escaleras para poder zafar. Siempre estuvo consciente. Se acuerda de cada detalle”, agregó su hermana sobre la desesperada huida de Paola para salvarse la vida.

Alejo Grisetti está detenido desde el 12 de diciembre. Espera ser interrogado por la Justicia.

La familia de Paola lanzó una colecta para saldar los gastos del viaje, la estadía y los tratamientos médicos. El alías para colaborar es todos.por.pao y está a nombre de Maira Espíndola.