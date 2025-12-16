Conmoción en Mar del Plata: el desesperado pedido de ayuda de 2 nenes para rescatar a su mamá.

Un grave episodio de violencia de género conmocionó este lunes al barrio Santa Rita de Mar del Plata, luego de que dos nenes se presentaran por sus propios medios en la comisaría decimosexta para pedir ayuda. Visiblemente angustiados, les dijeron a los oficiales que su mamá estaba encerrada y no podía salir de su casa.

El relato de los chicos activó de inmediato un operativo policial. Según informaron fuentes policiales al portal local 0223, los menores explicaron que su padrastro mantenía retenida a la mujer en una vivienda ubicada en las inmediaciones de las calles San Salvador y Cuba. Con esos datos, efectivos del Comando de Patrullas y de la seccional se dirigieron al lugar y constataron la denuncia.

El momento en el que entraron los policías

Al ingresar a la vivienda, los policías encontraron a la mujer, de 28 años, con lesiones leves producto de una golpiza. En el lugar también se encontraba el agresor, un joven de 25 años, quien fue reducido por los efectivos. De acuerdo a la información oficial, el hombre no solo había golpeado a su pareja y le impedía salir de la casa, sino que además volvió a amenazarla incluso delante del personal policial.

Ante la gravedad de la situación, el agresor fue detenido y se le inició una causa penal por los delitos de privación ilegítima de la libertad y amenazas. La mujer, en tanto, recibió asistencia y quedó a resguardo.

El fiscal de Flagrancia, Eduardo Layús, dispuso que el acusado permanezca alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán hasta que sea trasladado a Tribunales para prestar declaración. El caso volvió a poner en evidencia el rol clave de la intervención temprana y el pedido de ayuda frente a situaciones de violencia de género.