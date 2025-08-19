Una jubilada se quiso bajar del colectivo y murió atropellada por el chofer

El hecho ocurrió el pasado domingo cerca de las 12:30, a tan solo 20 metros de donde vivía Ana María Crasso, jubilada de 82 años y vecina de la localidad de Villa Celina, partido de La Matanza, quien murió atropellada por el colectivo en el que viajaba.

Cómo pasaron los hechos

De acuerdo al parte policial, Crasso intentó bajar de la unidad en el momento de la tragedia. El conductor está acusado de homicidio culposo e investigan las causas del accidente fatal.

Un llamado al 911 alertó sobre el siniestro con heridos en la zona. Al llegar, el personal de la Comisaría Norte 7° confirmó que la jubilada fue embestida por las ruedas traseras y quedó debajo del colectivo.

Crasso viajaba como pasajera en el interno 959 de la línea 143, según fuentes policiales. En el momento en que descendía, el chofer Rafael Marcelo Gómez, de 50 años, habría arrancado la marcha y la atropelló. La jubilada fue trasladada de urgencia al Hospital Balestrini, donde los médicos intentaron salvarle la vida.

Horas más tarde, cerca de las 14:30, el hijo de la víctima, Luis Oscar Fernández, informó a la policía el fallecimiento de su madre.

Qué puede pasar con el chofer

Ante esta situación, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N°13 del Departamento Judicial La Matanza, a cargo del fiscal José Luis Maroto, ordenó recaratular la causa como homicidio culposo y pidió la detención de Gómez.

El colectivo involucrado quedó secuestrado para las pericias correspondientes, mientras que el conductor fue trasladado a una comisaría. La Justicia busca determinar si hubo negligencia de la jubilada o imprudencia del conductor al momento del accidente.