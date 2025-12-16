Un patrullero atropelló a una nena de dos años en Pilar: fue operada de urgencia y está grave

Un patrullero de la Policía de la provincia de Buenos Aires atropelló a una nena de dos años en la tarde del domingo en la localidad de Manuel Alberti en Pilar. La menor está internada en grave estado.

Según expresó la familia de B.R, la nena atropellada, el patrullero era manejado por una mujer policía que iba con el celular en la mano. La menor recibió varios golpes en la cabeza, tiene los pulmones complicados y está en terapia intensiva.

“Mi sobrina fue atropellada por una mujer policía junto con su acompañante. (Iban) con el celular en la mano y dicen que no la vieron", escribió Rocío Ruíz, la tía de la nena en sus redes sociales.

Una nena de dos años fue atropellada por un patrullero en PIilar

“Mi sobrina quedó inconsciente, bañada en sangre y está grave, en terapia intensiva. Exigimos justicia. Esto no es solo por mi sobrina, es por todos los ciudadanos que pueden ser víctimas de la impunidad”, manifestó con indignación la mujer.

El accidente fue por la calle Salta al 1500 cuando una mujer policía iba hablando por teléfono mientras manejaba el vehículo. La familia de la nena pide cadena de oraciones.

La tía de la nena atropellada en Pilar cuestionó a la policía

Cómo está la nena de dos años atropellada por un patrullero

Los tíos de la menor revelaron a la Agencia Noticias Argentinas cómo se encuentra la nena, que fue trasladada de urgencia al Hospital Federico Falcón de Del Viso.

La salud de la nena atropellada por un patrullero en Pilar

Fue operada por hundimiento de cráneo. “Un huesito le estaba tocando el cerebro como consecuencia del choque. Tiene raspones en la cabeza y la cara porque la arrastró por el asfalto”, contaron los tíos de B. R.

En ese sentido, señalaron que el estado es “delicado”. “Perdió pelo en el transcurso del choque. Tienen que hacerle resonancia y estudios”, expresaron los tíos de la menor.

“Los médicos están haciendo todo lo posible para su recuperación. Mi sobrina es una pequeña guerrera y confiamos en que Dios la va a sanar y la hará fuerte de nuevo”, comentó otro familiar de la menor en redes sociales.