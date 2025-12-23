Un joven se fue sin el alta del hospital, volvió con golpes y murió: los datos de la autopsia

Un joven de 23 años de nombre Didier Podestá Delegliese llegó al hospital de Baradero el lunes al amanecer. Estaba desorientado por el consumo de sustancias, pero no tenía rastros de violencia. Según revelaron antes había estado con un amigo, caminaron por una plaza y se perdió del lugar.

En el momento en que llegó a la guardia, le colocaron suero, pero antes de que terminen de evaluarlo, se fugó sin dar explicaciones. Esta situación llevó a que los médicos alertaran a la policía.

Luego de una hora, el joven volvió en el patrullero con lesiones en el cuerpo que lo dejaron en grave estado. Horas después, a pesar de los intentos de los médicos por reanimarlo, Didier murió en terapia intensiva.

El hecho está lleno de misterio y las investigaciones buscan detallar qué pasó entre las 7.00 y las 8.00, ya que el joven volvió inconsciente y con un sangrado interno que terminó con su vida.

El joven que estuvo internado, se fue sin el alta, volvió con golpes y murió en Baradero

Según reveló el secretario de Seguridad de Baradero, Gabriel Fontanari, a TN, la autopsia determinó que el joven de 23 años falleció por un paro cardiorrespiratorio provocado por el consumo de sustancias.

El informe de la autopsia cambia la primera hipótesis que dejaba bajo sospecha una posible participación de policías bonaerenses, ya que el joven volvió con golpes tras irse del hospital.

Después de la investigación y los análisis de las pruebas, señaló Fontanari que se observó que “ni la policía ni terceros lo golpearon”.

Qué dijo la familia del joven que se fue sin el alta del hospital, recibió golpes y murió

Por otro lado, Dante Morini, abogado de la familia de la víctima, resaltó que Didier Podestá Delegliese fue dos veces al hospital y no se fue sin permiso.

“Por los videos se ve que una oficial mujer lo acompaña hasta la puerta y le abre el portón. No se fuga: le permiten irse”, remarcó Morini. De igual manera, el letrado destacó que el hospital no debió autorizar su salida en las condiciones que estaba.

“No le pegó la policía, estaba golpeado porque corre, se cae y se golpea. Pero no recibió la atención médica necesaria”, agregó el abogado a TN.