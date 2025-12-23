Vía Córdoba / Medicina

Entró a un hospital de Córdoba como paciente y le robó a una médica que lo atendió

El indignante episodio se desarrolló este martes 23 de diciembre por la madrugada.

23 de diciembre de 2025,

La médica del Hospital Misericordia denunció el hecho de inseguridad. (Nicolás Bravo / La Voz / Ilustrativa).

Un hombre entró a un hospital de Córdoba como paciente y le robó a una médica que lo atendió. El indignante episodio se desarrolló este martes 23 de diciembre por la madrugada en la ciudad, según comunicó la Policía.

Un joven de 19 años ingresó al Hospital Misericordia, ubicado en la calle Ayacucho al 1500, barrio Cáceres. Una trabajadora le dijo a las autoridades que mientras atendía a un hombre, éste aprovechó un momento de descuido para quitarle un teléfono e irse del lugar.

El robo se registró dentro del Hospital Misericordia de Córdoba. (Ramiro Pereyra/Archivo)
Ella dio una descripción y los efectivos montaron un operativo de búsqueda en el sector. Finalmente, ubicaron al sujeto a pocas cuadras del centro de salud. El detenido fue trasladado a sede policial, quedó a disposición de la Justicia y el celular fue devuelto.

