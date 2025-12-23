Un hombre entró a un hospital de Córdoba como paciente y le robó a una médica que lo atendió. El indignante episodio se desarrolló este martes 23 de diciembre por la madrugada en la ciudad, según comunicó la Policía.

Entró a un hospital de Córdoba como paciente y le robó a una médica

Un joven de 19 años ingresó al Hospital Misericordia, ubicado en la calle Ayacucho al 1500, barrio Cáceres. Una trabajadora le dijo a las autoridades que mientras atendía a un hombre, éste aprovechó un momento de descuido para quitarle un teléfono e irse del lugar.

El robo se registró dentro del Hospital Misericordia de Córdoba. (Ramiro Pereyra/Archivo)

Ella dio una descripción y los efectivos montaron un operativo de búsqueda en el sector. Finalmente, ubicaron al sujeto a pocas cuadras del centro de salud. El detenido fue trasladado a sede policial, quedó a disposición de la Justicia y el celular fue devuelto.