Un conductor cruzó el semáforo en rojo, chocó a una camioneta y atropelló a una familia que caminaba en Flores

El lunes por la madrugada hubo un tremendo choque y vuelco en una de las esquinas del bajo Flores que dejó gravemente herida a una familia que caminaba por la zona. También a un hombre que estaba estacionado con su camioneta.

El brutal choque fue en Avenida Mariano Acosta y Zuviria, en el que chocaron un Hyundai Santa Fe y un Toyota Etios, que volcó en la vereda.

El conductor del Toyota Etios fue traslado al Hospital Santojanni, tiene 24 años y quedó detenido por constatarse que había cruzado con el semáforo en rojo.

Brutal choque en Flores que terminó con una familia en grave estado

Brutal choque en Flores que dejó a una familia herida

El auto chocó contra cuatro personas que caminaban por la zona, una abuela y sus nietos, el cual uno de ellos es menor de edad. Estos fueron derivados al Hospital Piñero. La mujer se encuentra en grave estado de salud.

Según contó un familiar de la familia, se dirigían a la terminal de ómnibus de Dellepiane para irse de vacaciones a la Costa Atlántica. Mientras caminaban se quedaron a esperar al marido de la mujer, y allí fueron chocados por el joven que pasó el semáforo en rojo y aparentemente estaba alcoholizado.

El familiar de las víctimas contó a C5N que los dos nietos sufrieron traumatismo de cráneo, cadera y pierna, pero ya están fuera de peligro.

Por otro lado, la mujer y el nieto menor siguen en grave estado. “Al nene le tienen que hacer más estudios y ella está con el bazo perforado, seguramente la tengan que operar”, contó el familiar.

“Todos los fines de semana hay choques acá, viene gente alcoholizada. Hoy le tocó a ellos, mañana no sé”, señaló.

Marcelo, el conductor de la Hyundai, reveló que el auto “venía en rojo, y cruzó a alta velocidad”.

“Me embiste, quise esquivarlo, me termina dando como de costado. Tengo una fractura en el dedo, golpes. Venía con mi compañero, que no se hizo nada”, agregó el otro conductor herido.