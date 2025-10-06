Triple crimen en Florencio Varela: quiénes son los tres nuevos sospechosos del caso

El triple crimen en Florencia Varela causó gran impacto en la sociedad por la brutal forma en que Brenda, Lara y Morena fueron torturadas y asesinadas como parte de una venganza narco. La investigación avanza y se conocieron datos de los nuevos sospechosos que están prófugos de la Justicia.

Hasta el momento hay nueve personas detenidas, entre ellos Pequeño J y Matías Ozorio, quienes fueron apresados en Perú. Cabe señalar que uno es acusado de ser el autor intelectual del hecho y el otro su mano derecha.

Por su parte, Pequeño J continúa detenido en las afueras de Lima mientras espera los trámites judiciales para su extradición a Argentina y ser juzgado en el territorio donde se cometieron los hechos.

Uno por uno, quiénes son los nueve detenidos por el triple crimen de Florencio Varela

Fuentes judiciales remarcaron que tanto el líder peruano de 20 años como su ladero, ya se encontraban en la casa del horror cuando llegaron las tres chicas.

Quiénes son los tres prófugos del triple crimen en Florencio Varela

“Falta detener a por lo menos tres sospechosos. Esta semana va a ser clave”, señaló a Clarín un detective del caso que está a cargo del fiscal Adrián Arribas, de la Unidad Temática de Homicidios del Departamento Judicial La Matanza.

Dos de los prófugos viajaron con las víctimas en la camioneta Tracker hasta Florencio Varela. Se estima que el tercer sospechoso iba con los dos detenidos, Sotacuro y su sobrina Benítez, en el Volkswagen que fue usado como vehículo de “apoyo”. Este sería el novio de la joven y de nacionalidad peruana.

Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (21) y Lara Morena Gutiérrez (15), las víctimas del triple crimen.

“Lo que sí está confirmado es que Ozorio estuvo en esa casa y llegó antes que las chicas, pero en otro vehículo. Además del Fox y la Tracker, hay dos o tres autos más que llegaron a ese lugar. Por ahora tenemos nueve detenidos, hay tres más por atrapar, pero acá van a caer en total al menos 15 personas”, detalló la fuente judicial del caso.

En cuanto a la hipótesis del triple crimen aseguró lo de una “venganza narco”, pero aclaró que la principal involucrada no era Lara, sino otra de las tres víctimas.

“Al parecer, presionada por alguien, pasó el dato de la cocaína y una banda ‘mexicaneó’ al grupo de Valverde Victoriano", destacó el investigador del caso.