La escalofriante revelación sobre la app que habría usado Pequeño J para transmitir el triple crimen de Florencio Varela

El triple crimen de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez en Florencio Varela sigue conmocionando al país, y nuevos detalles escalofriantes se van dando a luz. Según Radio Mitre, durante las últimas horas los investigadores habrían revelado que los asesinos usaron una aplicación poco conocida llamada Zangi para transmitir en vivo la tortura.

La aplicación habría sido clave en la planificación y difusión de los hechos, lo que dificultaría la obtención de pruebas para la Justicia.

Qué es y cómo se usa Zangi

Zangi se creó en 2013 y fue comprada por una empresa con sede en Silicon Valley. Tiene cifrado militar, bajo consumo de datos y no almacena contenidos en la nube, ya que las transmisiones van directamente de teléfono a teléfono.

Estas características la convirtieron en la “app preferida de los narcos”, utilizada incluso desde las cárceles debido a que funciona con conexiones lentas o inestables.

Por qué es casi imposible acceder al contenido

De acuerdo a lo que difundió el medio citado, ningún proveedor de internet puede intervenir en la app por su encriptación. Esto significaría que la única forma de que las autoridades obtengan imágenes o videos sería mediante la filtración en los grupos privados o a través de alguien que grabe la pantalla de un dispositivo.

Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (21) y Lara Morena Gutiérrez (15), las víctimas del triple crimen.

Esto sería una fuerte limitación que complica la recolección de pruebas que puedan fortalecer la causa contra los imputados.

Los nueve detenidos por el triple crimen

La causa ya tiene nueve personas detenidas, entre ellas:

Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J” , señalado como autor intelectual.

Matías Agustín Ozorio , considerado su mano derecha.

Magalí Celeste González Guerrero , inquilina de la vivienda donde hallaron los cuerpos.

Miguel Villanueva Silva , pareja de González y propietario de la casa.

Daniela Ibarra y Maximiliano Parra , sorprendidos en la escena intentando limpiar manchas de sangre.

Lázaro Víctor Sotacuro , acusado de conducir el Volkswagen Fox de apoyo.

Ariel Giménez , sospechado de haber cavado el pozo donde enterraron a las jóvenes.

Florencia Ibáñez, sobrina de Sotacuro, señalada como acompañante en el auto de apoyo.