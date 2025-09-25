Triple crimen en Florencio Varela: la nueva hipótesis que complica la investigación

El tripe asesinato en Florencio Varela, en el que fueron asesinadas Morena, Brenda y Lara, sigue generando conmoción en Argentina mientras continúa la investigación. También surgen nuevas hipótesis que complejizan y mantienen en vilo a la gente.

De acuerdo a lo que indicó Mediodía Noticias, los investigadores analizan una pista que se aleja de la primera versión, aquella que vinculaba al crimen con un supuesto robo a un jefe narco. La nueva línea apunta a que las jóvenes no habrían cometido ninguna estafa, ni actuado como “viudas negras”, como se pensó en un principio.

La nueva hipótesis que se maneja y las otras dos

El periodista Sebastián Domenech fue quien explicó las opciones que están en estudio. La primera de ellas es que las chicas habrían acudido a un encuentro sexual que terminó de manera violenta. La segunda es la posibilidad de un robo o una “mexicaneada” vinculada al narcotráfico y la tercera que surgió fue que una de las jóvenes habría tenido contacto previo con una pequeña organización narco y el crimen sería una venganza.

“Pero la hipótesis tres, que va vinculada al robo o a la mexicaneada y ahí se mete el narcotráfico en el medio, es que, de alguna manera, una de las chicas, no vamos a señalar cuál, pero entre ya las familias están acusando también, habría tenido un contacto previo con una pequeña organización o con alguien tal vez vinculado al narcotráfico. Y habría tenido un incidente de robo o de mexicaneada, algo pasó, y ese damnificado tomó venganza de esta manera”, señaló el comunicador y agregó: “Hay otra versión también, ahora vamos a explicar por qué tantas alternativas, que dice que quien organizó todo esto, el autor intelectual, que no es ninguno de los cuatro detenidos, hizo todo esto para que alguien lo vea. Y, en realidad, ninguna de las tres chicas habría cometido una mexicaneada, un engaño, ni viuda negra, ni nada de eso que se vino diciendo”.

Los nombres que surgen en la investigación

Sin embargo, surgió otra versión que desconcierta aún más: el autor intelectual del femicidio no sería ninguno de los cuatro detenidos hasta ahora, sino alguien que habría buscado enviar un mensaje dentro del mundo del narcotráfico.

En medio de estas especulaciones aparece la figura de “Pequeño Jota” o Julito, señalado como un narco de bajo perfil, pero con poder en una zona específica. Según las versiones, habría actuado de manera violenta tras sentirse estafado, intentando así responder a presiones de escalones más altos en la estructura criminal.

La gran cantidad de hipótesis muestra la dificultad que enfrentan los investigadores para esclarecer lo ocurrido.