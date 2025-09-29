Triple crimen en Florencio Varela: el detalle en el pasaporte de Pequeño J que genera dudas

El caso del brutal triple crimen de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, ocurrido entre el 19 y el 23 de septiembre de 2025 en una casa de Florencio Varela, sigue generando conmoción y preguntas sin respuesta. La investigación apunta a Tony Janzen Valverde Victoriano, alias Pequeño J, un joven de 20 años que, según la hipótesis oficial, sería el líder narco detrás del macabro asesinato. Sin embargo, inconsistencias en la documentación difundida y las declaraciones de las familias de las víctimas ponen en duda esta versión.

"Pequeño J", el hombre señalado como el presunto autor intelectual del triple crimen en Florencio Varela (Gentileza Infobae).

Los investigadores acusan a Pequeño J de haber torturado, asesinado y descuartizado a las tres jóvenes, en un acto de violencia extrema que incluso fue transmitido en vivo por una red social como mensaje narco. El Ministerio de Seguridad bonaerense lo considera el principal responsable y emitió una alerta internacional para dar con su paradero.

El pasaporte que siembra sospechas

La principal prueba que circula es un pasaporte peruano a nombre de Tony Janzen Valverde Victoriano. Pero la autenticidad del documento está en entredicho. Especialistas detectaron varios errores:

Falta de la leyenda bilingüe obligatoria en los pasaportes de Perú.

Fechas en inglés con un formato inusual (“22 July 2025”).

Tipografías desalineadas en campos sensibles.

Una foto que aparenta haber sido retocada con inteligencia artificial, con sombras desparejas y trazos incompatibles.

Creen que Tony Janzen Valverde Victoriano es el autor intelectual del triple femicidio en Florencio Varela.

A estas irregularidades se suma un dato clave: Interpol no utilizó esas imágenes para emitir la alerta roja internacional, lo que refuerza las sospechas de falsificación.

Las familias no creen en la versión oficial

Los padres y abuelos de las víctimas también expresaron serias dudas sobre la identidad y el rol de Pequeño J.