Triple Crimen en Florencio Varela: cuándo llega a la Argentina “Pequeño J”

El gobierno de Perú resolvió expulsar a Matías Agustín Ozorio de su país en las últimas horas, tras ser detenido. Es señalado como mano derecha de “Pequeño J” y cómplice en el triple crimen de Florencio Varela que conmocionó a todo un país. Se confirmó la fecha y hora de su llegada a Argentina.

A qué hora llega Matías Ozorio a Argentina

Según confirmó Patricia Bullrich, a las 11 estará saliendo un vuelo desde Perú, por lo tanto, Ozorio estará llegando al país este jueves por la tarde, en un avión de la Fuerza Aérea Argentina que lo llevará desde Lima hasta la base aérea de El Palomar.

Patricia Bullrich confirmó cómo será el traslado de Matías Ozorio a Argentina

Javier Alonso, ministro de Seguridad bonaerense será parte de la operación, mientras que Bullrich, tendrá una reunión con el embajador peruano en Argentina, Carlos Chocano, para coordinar los últimos detalles.

Quién es Matías Ozorio y qué dijo al ser detenido

El acusado de ser la mano derecha del peruano es un joven argentino de 28 años que tenía una orden de captura nacional e internacional por supuesta participación en los asesinatos de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez.

Al momento de ser detenido en Perú, Ozorio afirmó haber sido “traído con engaños por narcos mafiosos a los que debía plata”.

Matías Ozorio fue detenido en Perú

Cuándo llega Pequeño J a la Argentina

A diferencia de Matías Ozorio, que fue expulsado de manera administrativa al no tener causas abiertas en Perú, el viaje de “Pequeño J” podría demorar unos días, o entre 30 y 60. Hasta algunos procesos de extradición pueden tardar un año en la región.

El procedimiento lo llevarán adelante Interpol y la Policía Federal Argentina, quienes lo trasladarán en un vuelo desde Lima hasta Ezeiza. Allí será entregado a la Justicia bonaerense. Por ahora, se muestra cierto silencio de las autoridades sobre este tema.