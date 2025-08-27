Tras la revelación de la abuela sobre lo que pasó con Loan, su prima hizo una confesión sobre el papá del nene

El misterio por la desaparición de Loan Peña, el niño de cinco años visto por última vez el 13 de junio de 2023 en la localidad correntina de 9 de Julio, sumó en las últimas horas testimonios que vuelven a poner bajo la lupa al entorno más cercano del menor.

Camila, la prima de Loan, dio su testimonio en la fiscalía de Goya.

Camila Núñez, prima del niño, declaró ante la Justicia que durante el almuerzo en la casa de la abuela Catalina (instancia previa a la desaparición) notó una actitud llamativa por parte del padre de Loan.

Según relató, al advertir que el pequeño no aparecía, observó cómo el papá de Loan “hacía señas hacia el monte”, lo que le generó fuertes sospechas en medio de la desesperada búsqueda. El video de la declaración lo compartió el periodista Alejandro Pueblas.

Los momentos claves que menciona Camila sobre el papá de Loan

Antes del partido: Cuando Carlos y Victoria se van, Carlos observa la hora en su reloj y le dice a José que se van para ver el partido de River, a lo que José le responde “sí sí, vamos” [04:59].

En casa (mientras Loan se había ido al naranjal): Cuando Benítez llama por teléfono a Laudelina, Camila observa que el tío José está en la casa y se movía de un lado a otro, aparentemente apurado por el partido [05:27].

Búsqueda de Loan: Después de que Antonio, el tío de Loan , regaña a los niños, Camila dice que Antonio se va en su moto hacia la escuela, y que ella ve a José, el papá de Loan, haciendo señas con los brazos, lo que ella no entendió [12:32].

De regreso de la escuela (lugar donde buscaron a Loan cerca de la casa) Camila se queda en la mitad del camino, y ve que José le hace señas a alguien del otro lado del campo para que venga, aunque no hay nadie.

La contundente frase de la abuela Catalina

La abuela de Loan, Catalina, también dejó una declaración contundente. “Ayer me enteré que lo vendieron”, sostuvo ante los investigadores, abriendo la posibilidad de que el caso esté vinculado a una red de trata o tráfico de personas. Esta hipótesis ya se encuentra bajo análisis en el fuero federal.

Una causa con giros y contradicciones

A más de un año de la desaparición, la investigación ha atravesado detenciones, testimonios cruzados y pistas que no lograron esclarecer el destino de Loan. Las recientes declaraciones de Camila y Catalina reavivan las sospechas sobre los propios familiares y suman presión a una causa marcada por contradicciones.

La fiscalía trabaja sobre nuevas pruebas, entre ellas pericias a dispositivos electrónicos y rastreos de comunicaciones que podrían aportar datos clave. Mientras tanto, se aguarda la ampliación de testimonios considerados sensibles, que podrían dar un giro al rumbo de la causa.