Terrible giro en el Caso Loan Peña: “Me enteré ayer que lo habían vendido”

El caso de Loan Peña, el niño correntino desaparecido en 2024 y que hoy tendría 6 años, volvió a dar un giro inesperado tras las declaraciones de su abuela, Catalina, de 87 años. Su testimonio sorprendió a todos y podría modificar el rumbo de la causa.

“Me enteré ayer que lo habían vendido”

En un video que mostró Alejandro Pueblas, la mujer aseguró que se enteró recientemente de que el menor habría sido vendido. En su relato, señaló a integrantes de su propia familia: “Laudelina se lo dijo a César y a Mariano”, expresó, refiriéndose a su hija, tía del niño, y a otros dos sobrinos. Estas palabras generaron un fuerte impacto en la investigación y abren la puerta a nuevas líneas de análisis judicial.

Catalina Peña, la abuela de Loan. Foto Clarín

¿Un caso de trata de personas?

La hipótesis de una posible red de trata ya había sido mencionada en etapas anteriores del expediente, aunque nunca confirmada oficialmente por la Justicia. Ahora, con el testimonio de Catalina, esa versión cobra mayor fuerza y podría reorientar las indagatorias.

Según los investigadores, el hecho de que familiares directos hayan sido mencionados en esta declaración añade un elemento sensible y de gran relevancia para la causa.

La causa sigue abierta y bajo secreto de sumario

Actualmente, hay ocho personas detenidas en relación al caso. La investigación continúa bajo secreto de sumario y no se descarta que surjan nuevas imputaciones o llamados a declarar en los próximos días.

Mientras tanto, la sociedad sigue con atención cada novedad sobre la desaparición de Loan, un caso que mantiene en vilo a todo el país.