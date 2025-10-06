Se conocieron más detalles del encuentro de Pequeño J y Lara antes del crimen en Florencio Varela: Había otra chica de 16 años

La investigación por el triple crimen de Florencio Varela, que estremeció al país por su brutalidad, sumó en las últimas horas un nuevo elemento que podría ser clave. Salió a la luz una imagen de Tony Hansen Valverde Victoriano, alias Pequeño J, junto a Lara Gutiérrez, una de las tres jóvenes asesinadas, lo que refuerza la hipótesis de que ambos mantenían una relación previa al hecho.

La foto de Pequeño J con Lara

La foto fue revelada por el periodista Carlos Salerno en el programa Desayuno Americano (América TV). “Entre Lara y Pequeño J había una relación. Por primera vez en la causa, salió a la luz una foto del noviazgo entre ambos. El de pantalón blanco es Pequeño J, y al lado hay otro hombre que está prófugo de la Justicia”, detalló el reportero especializado en policiales.

Según explicó, la relación entre ambos era “encubierta”, ya que Pequeño J tenía pareja en La Matanza, donde residía. Las imágenes son del 16 de septiembre, exactamente 13 días antes de la desaparición de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

Salerno agregó que la grabación corresponde a una cámara de seguridad de La Matanza, y que las imágenes ya fueron entregadas a la Justicia como parte del expediente. Días atrás, el periodista había adelantado que Lara, de 15 años, había coincidido en un boliche con Pequeño J poco antes del crimen, lo que reforzaría la línea de investigación que apunta a un entramado personal y criminal detrás de los asesinatos de Lara, Brenda Del Castillo y Morena Verdi.

La otra joven que aparece en el video

Junto a Pequeño J y Lara están dos personas:

Se dio a conocer una foto de “Pequeño J” con una de las víctimas dos semanas antes del triple femicidio narco. (Gentileza)

Un hombre apodado “Gordo” Dylan, que habría sido pareja de la víctima de 15 años.

Una joven de 16 años, que habría sido la principal testigo para la investigación del triple crimen, ya que fue quien confirmó ante la Justicia la existencia del vínculo entre el sospechoso y la víctima.

El periodista Ignacio González Prieto reveló más detalles sobre la declaración de la joven de 16 años, quien habría contado sobre las fiestas a las que asistían menores de edad con narcos.

Nuevos allanamientos y más sospechosos prófugos

Mientras tanto, entre la noche del viernes y la mañana del sábado se realizaron allanamientos simultáneos en distintos puntos de Buenos Aires vinculados a la organización criminal presuntamente liderada por Pequeño J.

Durante los operativos, la Policía secuestró varios vehículos que habrían sido utilizados para planificar y ejecutar los crímenes: un Chevrolet Cruze, una Chevrolet Tracker blanca, un Renault 19 y un Volkswagen Fox, este último vinculado a Lázaro Víctor Sotacuro, quien declaró ante la Justicia y aportó nuevos nombres.

“Hasta el momento hay nueve detenidos y tres prófugos”, informaron en LN+. Sotacuro, además, mencionó la posible participación de un hombre conocido como “el Tarta” o “el Loco David”, cuya identidad sería clave para desentrañar la red criminal.

El periodista Gustavo Carabajal precisó que esta persona podría ser un primo de Pequeño J, de apellido Valverde y nacionalidad peruana, mientras que otro familiar del acusado también estaría siendo buscado por las autoridades. “Les digo: los cuatro ya se fueron”, advirtió Carabajal, en referencia a los prófugos que habrían abandonado el país.

Una trama cada vez más oscura

El hallazgo de la foto entre Lara y Pequeño J suma un nuevo capítulo a un caso ya rodeado de misterio, violencia y vínculos criminales. La Justicia busca determinar si la relación entre ambos tuvo algún papel en el desencadenamiento de los crímenes o si fue utilizada como parte de una maniobra por parte de la organización que, según los investigadores, planeó y ejecutó los asesinatos con extrema frialdad.

Mientras los peritajes continúan y se profundiza la búsqueda de los prófugos, familiares y allegados de las víctimas mantienen su reclamo de justicia, pidiendo que caigan todos los responsables, tanto materiales como intelectuales, del triple femicidio que conmocionó a Florencio Varela y al país entero.