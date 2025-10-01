Se conocieron impactantes audios del triple crimen en Florencio Varela: “Mamá, me mandé una cagada”

La investigación por el triple crimen de Florencio Varela sumó en las últimas horas un elemento clave: la Justicia accedió a una serie de mensajes de audio que comprometen directamente a Magalí Celeste González Guerrero, una de las detenidas en la causa.

“Mamá, me mandé una cagada”, le dijo la joven a un testigo que se presentó a declarar, en una conversación que luego fue aportada a la fiscalía por su madre adoptiva, Marcela.

Triple femicidio en Florencio Varela: marcha nacional para pedir justicia por Brenda, Lara y Morena (gentileza)

Los audios que complican a Magalí González Guerrero

La charla entre madre e hija se dio el 23 de septiembre, día en que Guerrero fue detenida en una vivienda a pocas cuadras de la casa donde hallaron los cuerpos de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15).

“Está la policía en casa, algo pasó en casa”, advirtió la joven minutos antes de ser arrestada junto a otro hombre. En otro tramo de la conversación, pidió que su madre borrara los mensajes:

“Necesito unas horas porque si yo voy sola, voy a pagar el plato de todos si me entrego”.

“El jefe este se va a enterar y chau Celeste. No sé si me entendés, necesito acá acomodarme con él”.

“Tengo que arreglar esto, dame unas horas por favor. Y vos no sabés nada, no digas nada. Borrá todo ya, borralo”.

Los investigadores sostienen que estas comunicaciones muestran el vínculo de la detenida con la banda narco sospechada de estar detrás del crimen.

La relación con la casa del horror

Guerrero está detenida porque figura como una de las dueñas de la vivienda donde se encontraron los cuerpos de las tres víctimas. Según la fiscalía, los audios y chats aportados por su propia madre refuerzan la hipótesis de que la mujer tenía conocimiento directo de lo ocurrido en la casa.

Ese mismo día también apareció el auto en el que se movilizaban Víctor Sotacuro Lázaro y Florencia Ibañez, otros dos detenidos en el caso.

Además, los investigadores hallaron una nota escrita en papel madera con datos sobre uno de los socios del “Pequeño J”, integrante de la banda narco liderada por Tony Janzen Valverde Victoriano.

En el mensaje se mencionaba a Emanuel Nicolás, señalado como parte del circuito narco, junto con una dirección donde supuestamente residiría actualmente. También se aclaraba que antes vivía en Villa Zabaleta, barrio vinculado históricamente con la organización.