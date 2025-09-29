Florencia Ibáñez, sobrina del hombre capturado en Bolivia por el triple crimen de Florencio Varela, quedó detenida. La mujer estaba en el auto con su tío el día de los hechos. Este lunes, dio una entrevista en A24. A su término, la esperaban los efectivos para detenerla.

La joven había ido al canal con su abogado. Luego de finalizar la entrevista con Rolando Barbano y Soledad Larghi, los periodistas comentaron la situación que los “sorprendía en vivo”.

“Florencia se está retirando de los estudios, hay personal de la Brigada en la vereda”, comentó uno de los cronistas. A la mujer la esperaban efectivos de la DDI, de la Policía porteña y también bonaerense.

En las imágenes se puede ver cómo sube a la camioneta de la Brigada y es traladada para declarar. “La imagen de Florencia en una camioneta vinculada al crimen es muy fuerte, por eso la Justicia quiere hablar con ella”, dijo Larghi.

En tanto, el abogado de la joven, Guillermo Endi, aseguró que esta situación “siempre estuvo dentro de las posibilidades”. “Ya presentamos todo al fiscal, el auto, el celular, todo... No me llama la atención esto, para nada. Ella es inocente”.

La versión de los hechos según la séptima detenida

“El auto es de mi tío Victor, pero lo usamos los dos. Yo estaba con un amigo cuando me dijo que tenía que ir a buscar a un pasajero hasta Florencio Varela y fuimos juntos”, explicó Florencia Ibáñez en una entrevista que dio horas atrás a TN.

Según la mujer, los tres fueron hasta Florencio Varela, pero como debían hacer tiempo, esperaron en un kiosco situado a cinco cuadras de la casa donde se cometió el triple crimen.

Allí, Sotacuro le comentó que el pasajero que esperaban iba a llegar tres horas después. “Ahí le pedí que nos llevé. Nos dejó a las 12.48 con mi acompañante en Bajo Flores y se fue”, aseguró la mujer.

En ese marco insistió en que no estuvo en la casa donde se cometió el triple crimen y que tampoco conocía a las víctimas.

“No tengo nada que ver”

“Voy a dar mi celular, el auto, también hay cámaras. Voy a hablar con la fiscal para que vea que no tengo nada que ver”, había dicho la mujer, antes de que se ordene su detención.

“Hay cámaras en todos lados, a la hora que estoy volviendo del peaje también. Voy a dar mi celular para que vean la ruta que hice”, agregó.

Por otro lado, también defendió a su tío, de quien dijo que se fue a Bolivia porque se asustó. “Está detenido porque dicen muchas cosas de él y de mi tía. Él se asustó y se fue. No conocemos a nadie vinculado con el narcotráfico”.

“Él es remisero, es muy buena persona para mí. A mi tía ya la amenazaron y yo ahora me estoy exponiendo mucho, pero porque quiero que dejen de decir pavadas”, señaló entonces.