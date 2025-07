Rompió el silencio Julieta Silva, la mujer que mató a su novio y ahora fue detenida por golpear a su pareja

Julieta Silva, la mujer que fue condenada por atropellar y matar a su novio, el rugbier Genaro Fortunato, volvió a quedar en el centro de la polémica. Esta vez, fue detenida bajo prisión domiciliaria con tobillera electrónica tras ser denunciada por violencia por su actual esposo, Lucas Giménez.

El hecho ocurrió en San Rafael, Mendoza, donde reside la pareja. Según informó la Fiscalía de Instrucción N°2, Giménez llamó al 911 desde el baño de su casa el pasado 12 de julio, denunciando que había sido agredido físicamente. Cuando la Policía llegó al domicilio, encontró al hombre escondido, con rasguños, escoriaciones y una hinchazón en el rostro, lo que llevó a su pareja a ser imputada por “lesiones leves agravadas por el vínculo”.

Pese a estar acusada, Silva también presentó una denuncia contra Giménez en la Unidad Fiscal de Violencia de Género, aunque evitó dar detalles en su defensa pública.

Julieta Silva rompió el silencio

En declaraciones al canal eltrece, la mujer minimizó el hecho: “No pasó más que una discusión, pero mi nombre pesa. Solo eso voy a decir”.

La Justicia ordenó una prohibición de acercamiento, inició pericias forenses y le otorgó a Silva el beneficio de la prisión domiciliaria por ser cuidadora de su hija de un año, fruto de su relación con Giménez.

El crimen que marcó su vida

Julieta Silva fue condenada en septiembre de 2018 a 3 años y 9 meses de prisión por la muerte de Genaro Fortunato. El hecho ocurrió la madrugada del 9 de septiembre de 2017, cuando, tras una discusión a la salida del boliche “La Mona”, en San Rafael, Silva se subió a su auto y lo atropelló. Luego, dio un giro en U y volvió a pasarle por encima.

Genaro Fortunato y Julieta Silva.

Durante el juicio, Silva aseguró que no vio a su novio, ya que llovía, estaba oscuro y no tenía puestos sus anteojos. El tribunal la encontró culpable de homicidio culposo, al considerar que no tuvo intención de matar, pero sí responsabilidad penal por el resultado fatal.