Fue condenada hace 7 años por matar a su novio, salió libre y ahora fue denunciada por violencia por su actual pareja

A casi ocho años del crimen que conmocionó a Mendoza, Julieta Silva vuelve a estar en el centro de la escena judicial. La mujer que fue condenada en 2018 por atropellar y matar a su pareja, Genaro Fortunato, ahora fue denunciada por su actual esposo por un episodio de violencia doméstica, y fue imputada por lesiones leves agravadas por el vínculo.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió el pasado 12 de julio en San Rafael, Mendoza. Lucas Giménez, pareja de Silva y padre de su hijo de un año, llamó al 911 desde el baño de su casa, donde se encontraba escondido tras haber sido atacado, según su relato. Al llegar al lugar, efectivos de la Policía lo encontraron con golpes visibles, escoriaciones y una tumefacción en el rostro.

EN EL BANQUILLO. Julieta Silva (Foto diario Los Andes).

Aunque Silva también radicó una denuncia contra Giménez en la Unidad Fiscal de Violencia de Género, los fiscales decidieron imputarla y solicitaron que quede detenida bajo prisión domiciliaria con tobillera electrónica. Además, se dispuso una prohibición de acercamiento mientras avanza la investigación, que incluye pericias médicas y testimonios de ambos involucrados.

El caso que la llevó a la cárcel

Julieta Silva se hizo conocida a nivel nacional por un crimen ocurrido la madrugada del 9 de septiembre de 2017, cuando atropelló y mató a su entonces novio, el joven rugbier Genaro Fortunato, a la salida del boliche “La Mona” en San Rafael. Según testigos, habían discutido y él intentó detenerla colocándose delante de su auto.

La investigación reveló que Silva lo atropelló, dio un giro en U y volvió a pasarle por encima. En el juicio, la mujer declaró que no lo había visto porque “llovía, estaba oscuro y no tenía puestos sus anteojos”. En septiembre de 2018, fue condenada a 3 años y 9 meses de prisión por el hecho. El Tribunal determinó que no hubo intención de matar, pero sí responsabilidad penal.

Hoy, vuelve a estar imputada por un nuevo hecho violento, lo que reabre el debate en torno a su figura y genera preocupación por el entorno familiar que comparte con su actual pareja e hijo. La justicia de Mendoza ya trabaja en esclarecer lo ocurrido y determinar los pasos a seguir.