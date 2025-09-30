Quiénes son los detenidos por el triple femicidio de Florencio Varela y de qué se los acusa a cada uno.

El triple femicidio de Florencio Varela tiene en vilo a todo el país. La investigación avanza a fin de desentramar el macabro hecho, que terminó con la vida de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

Desde el primer momento las sospechas se centraron en la pista “narco-peruana”. La figura que se estableció como cabeza detrás del hecho fue la de Pequeño J, un joven peruano de 20 años.

Sin embargo, la magnitud del aberrante hecho tiene numerosas aristas que la Justicia intenta resolver. Así las cosas, hasta este martes 30, diez días después del crimen, son 9 los detenidos.

Quiénes son los detenidos y de qué se los acusa

Las detenciones se dieron de la siguiente manera:

Magalí Celeste González Guerrero (28): es la dueña de la casa de Florencio Varela, donde ocurrió el crimen. Está imputada por homicidio agravado.

Miguel Ángel Villanueva Silva (27): pareja de Guerrero, también está acusado de haber participado en el triple crimen.

Andrés Maximiliano Parra (18): fue encontrado mientras limpiaba con lavandina la escena del crimen. Se lo acusa de encubrimiento.

Iara Daniela Ibarra (19): al igual que Parra, su novio, también estaba limpiando la casa de Florencio Varela. El cargo que pesa sobre ella también es encubrimiento.

Víctor Sotacuro Lázaro (41): fue capturado en la ciudad boliviana de Villazón. Manejaba un Volkswagen Fox que le dio apoyo a los homicidas.

Ariel Giménez (29): está acusado de cavar la fosa y enterrar a las víctimas.

Florencia Ibáñez (30), sobrina de Sotacuro Lázaro: la mujer estaba en el mismo auto que su tío la noche del crimen. Se la detuvo cuando salía de una entrevista televisiva.

Matías Ozorio (28): supuesto mano derecha de Pequeño J, estaba siendo buscando por la Interpol. Fue arrestado en Perú, horas antes que se hiciera lo propio con su amigo.

Tony Janzen Valverde Victoriano, alias Pequeño J (20): fue el noveno detenido. Estaba en Perú, adonde llegó en un camión desde Bolivia. Para la Justicia es el jefe narco que ordenó el secuestro, tortura y ejecución de las chicas.