Quién es “Tenazas”, el delincuente que robaba con una máscara de payaso y fue detenido en José C. Paz

La Policía de la Provincia de Buenos Aires detuvo a “Tenazas”, el hombre que realizó un fuerte asalto con un cómplice y fueron captados por las cámaras de seguridad en José C. Paz. Además, de varios robos y hechos delictivos en la zona.

Los dos hombres fueron los protagonistas de un fuerte asalto a un vecino del Barrio Sarmiento. Este hecho le permitió recolectar pistas e identificar a los delincuentes. Tras varios allanamientos, el personal de la Comisaría 1a de José C. Paz dio con los asaltantes, según el medio Diario Efecto.

Quién es “Tenazas”, el ladrón de José C. Paz

“Tenazas” fue identificado como Jorge Aguilar, y su cómplice es Ezequiel Leiva. Fue apodado de esa manera por tener tres dedos en cada mano. Los vecinos lo denunciaron por ser el protagonista de varios robos en lo que tenía una máscara de payaso puesta.

Las pistas para los allanamientos llegaron después de que los dos hombres asaltaron de forma violenta a un vecino cuando llegaba a su casa y sacaba las cosas del baúl de su auto. Los delincuentes le dieron un “culatazo” en la cabeza con un arma de fuego y le robaron sus pertenencias, entre esos una notebook.

La denuncia de los vecinos al delincuente apodado "Tenazas"

Tras el hecho delictivo, varios vecinos contaron que habían sido robados por el mismo hombre que usaba máscara en la misma zona. Asimismo, una mujer comentó que su hija había sufrido un intento de secuestro en el barrio por un hombre que tenía una máscara, también.

“Bajó el de la máscara y le dijo 'cállate y subí al auto’, ella empezó a correr y gracias a Dios, una pareja la acompañó hasta la casa“, contó en Facebook el tío de la joven.

Los dos hombres detenidos quedaron a disposición de la Justicia e interviene la UFI N° 21 de Malvinas Argentinas.