Le quisieron robar la cartera a una religiosa, se cayó de la moto, sufrió un derrame cerebral y pelea por su vida

Una pastora evangelista de 58 años, identificada como Lorena Pizzi, se encuentra internada en grave estado luego de ser víctima de un intento de robo el pasado 10 de diciembre en Luján, provincia de Buenos Aires.

El hecho ocurrió en el cruce de la Ruta 5 con la Colectora Sur, cuando Pizzi regresaba a su hogar tras hacer compras. Según informaron fuentes oficiales, la mujer circulaba en su moto Smash cuando fue interceptada por dos delincuentes en moto que intentaron arrebatarle la cartera.

El intento de defensa terminó en un accidente grave

En un esfuerzo por defenderse, Pizzi intentó repeler a los atacantes con una patada, pero perdió el equilibrio y cayó violentamente sobre el asfalto. Como consecuencia del impacto, sufrió fracturas en ambos brazos y piernas, múltiples politraumatismos y un derrame cerebral.

Tras la caída, fue asistida de urgencia y trasladada inicialmente al Hospital Zonal General Nuestra Señora de Luján. Debido a la gravedad de su estado, luego fue derivada al Sanatorio Modelo de Caseros, donde permanece internada en terapia intensiva bajo estricta supervisión médica.

Detención de los sospechosos

La Justicia bonaerense, a cargo de la UFI N°9 descentralizada de Luján y encabezada por la fiscal Mariana Suárez, caratuló el expediente como robo agravado, lesiones graves y encubrimiento.

Tras un operativo cerrojo, la Policía Bonaerense detuvo a dos sospechosos: G.J.A., de 31 años, y N.K.E., de 19. Ambos circulaban en una moto sin patente, la cual tenía pedido de secuestro activo por un robo previo.