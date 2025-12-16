Quién era el soldado que encontraron muerto en la Quinta de Olivos

Un hecho conmovió a la seguridad de la Quinta Residencial de Olivos este martes, cuando fue hallado sin vida en su puesto de trabajo un efectivo del personal militar.

La Quinta de Olivos. Foto: Diario Río Negro

Según se confirmó esta tarde, se trata de Rodrigo Gómez, de 21 años, que se habría suicidado de un disparo con su arma larga reglamentaria. El Juzgado Federal de San Isidro investiga el caso.

Gómez era oriundo de Misiones y estaba destinado al Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo. Al momento del hecho cumplía con tareas de seguridad dentro del predio.

Según trascendió, el joven habría dejado una carta antes de quitarse la vida de un disparo en la cabeza, utilizando su arma larga reglamentaria. El cuerpo fue encontrado por uno de sus compañeros en uno de los puestos internos.

Qué dijeron desde Casa Rosada

Desde el entorno del presidente Javier Milei lamentaron lo acontecido y calificaron de “muy grave” el incidente ocurrido dentro del perímetro de la residencia.

“En horas de la madrugada del día de la fecha, personal que presta servicio en la Residencia Presidencial de Olivos tomó conocimiento de un grave incidente ocurrido dentro del predio", indica el comunicado.

“De inmediato se activaron los protocolos correspondientes y acudieron servicios médicos de emergencia, que constataron el fallecimiento“, comentaron en un comunicado.

La causa quedó en manos de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, quien dispuso la intervención de distintas áreas de las fuerzas federales para avanzar con las pericias y tratar de saber qué ocurrió. La autopsia se realizará en la Morgue Judicial de la Ciudad de Buenos Aires.